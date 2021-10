Sismo de magnitud 6.3 despierta a habitantes de la isla griega de Creta

Grecia.- Este martes, un fuerte sismo categoría 6.3 sorprendió a la isla griega de Creta, a tan solo tres semanas de que otro temblor causara cientos de daños edificios y matara, informó El Instituto Geodinámico de Atenas.

El Instituto Geodinámico de Atenas dijo que el terremoto submarino tuvo una magnitud preliminar de 6.3 y ocurrió a las 12:24 pm hora local (9:24 am GMT) frente a la costa este de la isla.

Se sintió hasta la costa de Turquía y Chipre, a más de 500 kilómetros (310 millas) al este, dijeron las autoridades.

Los terremotos de magnitud 4.1 y 4.6 que se creía que eran réplicas ocurrieron minutos después, dijo el instituto en Atenas. Las autoridades informaron de un oleaje en el nivel del mar alrededor del puerto de Ierapetra, en el este de Creta, y aconsejaron a los residentes que se mantuvieran alejados de la costa.

No hubo informes de daños o heridos graves, pero una pequeña iglesia cerca del epicentro que estaba vacía en el momento del terremoto se derrumbó parcialmente. Las autoridades dijeron que la policía y los bomberos estaban revisando aldeas remotas en el este de Creta.

"El terremoto se sintió en toda la isla y causó preocupación porque todavía sentimos las réplicas del terremoto anterior", dijo el vicegobernador regional de Creta, Yiannis Leondarakis, a la radio estatal de Grecia.

Testigos dijeron que los residentes de la ciudad más grande de la isla, Heraklion, salieron al aire libre cuando se produjo el terremoto, mientras que los estudiantes de muchas escuelas de la isla se reunieron frente a sus aulas.

Cientos de personas de las aldeas al sur de Heraklion permanecen sin hogar luego de un terremoto de magnitud 5,8 que se produjo el 27 de septiembre.

Un hombre murió mientras realizaba trabajos de restauración en una iglesia que resultó dañada en el área. Los residentes cuyas casas resultaron dañadas fueron trasladados a hoteles y tiendas de campaña instaladas por el ejército.

Leondarakis dijo sobre el terremoto del martes: "Afortunadamente, no parece haber ningún daño grave a pesar de que fue un evento fuerte y ocurrió a poca profundidad".

El terremoto también sacudió las islas griegas cercanas al este de Creta, incluidas Karpathos, Kassos. Los funcionarios de Karpathos dijeron a The Associated Press que no habían recibido informes de daños graves.

