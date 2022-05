Sobrevivientes revelan que Salvador Ramos se carcajeaba como "el demonio" en masacre de Texas

Estados Unidos.- El pasado martes 24 de mayo, Salvador Ramos, joven de 18 años, protagonizó uno de los más violentos tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos, al masacrar a 21 personas en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas.

De acuerdo a testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, en medio de los gritos y los llantos de los menores de edad, se escuchó a Salvador Ramos soltar una carcajada mientras continuaba disparando contra los infantes y los maestros.

Entrevistada por Telemundo, Gladys Castillón, madre de una pequeña niña que estudia en la escuela primaria Robb y quien, afortunadamente resultó ilesa del tiroteo que dejó a 19 alumnos de cuarto grado sin vida, relató los escalofriantes minutos de angustia que vivió la menor de edad y sus compañeros.

La mujer contó que, tras enterarse que la masacre tuvo lugar en la misma institución académica donde está matriculada su hija, rápidamente se dirigió hacia allí a fin de buscarla y llevarse a la casa.

Al arribar, narró, pudo ver a varios infantes con heridas de bala, y tuvieron que pasar horas para que ella pudiera reunirse con su pequeña. Mientras hallaba a su hija, pudo presenciar cómo muchos niños estaban tirados en el piso con impactos de bala llorando de dolor y de miedo ante lo que acababan de vivir.

Afortunadamente para ella, aunque su hija se encontraba en estado se shock, no presentaba lesiones: "yo no podía parar de llorar y abrazarla, yo solamente estaba agradecida con Dios por tenerla en mis brazos, pero sentía un dolor ajeno al ver a toda la comunidad conmovida, madres que sus hijos no estaban ahí”.

Asimismo, señaló que al llegar a su vivienda, la menor no quiso hablar sobre el tiroteo que protagonizó Salvador Ramos. No obstante, el miércoles le proporcionó algunos detalles de ko ocurrido en la escuela de Uvalde que la dejaron con la piel helada.

Tras relatar a Telemundo que su hija le comentó que al momento de la masacre sus compañeros y ella estaban a fuera jugando, Gladys Castillón contó como, simultáneamente a los llantos y gritos de los niños, su hija pudo escuchar la risa de parte del joven de 18 años.

“De repente, mami, nos dicen que corramos y nos refugiemos en cualquier aula, corrimos todos, entramos a un salón, apagaron las luces, estuvimos en silencio, pero empezamos oír a los niños gritar y llorar, empezamos a escuchar los impactos de bala y una risa, una carcajada”, narró la infante a su madre.

Por último, la mujer refirió que, tras pasar las horas después de la matanza de 21 personas, su hija sigue escuchando la risa del adolescente, a la que ha calificado como la "risa del demonio".

“Mi hija dice que es lo que sigue escuchando, la risa que podría ser del tirador, la que describe como la risa del demonio", refirió Castillón.