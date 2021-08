Sol Milagros fue internada en un psiquiátrico y devuelta en un ataúd; su madre exige respuestas

Argentina.- Sol Milagros López había sido internada en un hospital psiquiátrico debido a un cambio de medicación, sin embargo, poco antes de cumplir sus 25 años, fue entregada muerta a sus familiares, tras permanecer dos semanas en el centro de atención médica.

"La interné por un cambio de medicación y me la devolvieron en un cajón", dijo la madre, María Cristina Mendoza de 57 años, durante una conversación con el medio Clarín, mientras repasaba una y otra vez, sus anotaciones con las internaciones, los tratamientos y los pedidos a la obra social para atender a su hija.

La madre de Milagros, quien es costurera y vive en el barrio La Juanita, de Laferrere, en Argentina, desde donde viajaba para visitar a su hija en Pilar, están en busca de respuestas, quiere saber "¿por qué?" y "¿quiénes son los responsables?" de la muerte de su hija.

Sol fue la tercera de cuatro hijos. No tenía un diagnóstico firme, aunque estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una bipolaridad y un trastorno que la llevó a estar medicada por toda su vida.

Debido a la pandemia de Covid-19, el acompañamiento y sus tratamientos se complicaron: sesiones virtuales con su psiquiatra, llamadas con su psicóloga y cambios de medicación que su cuerpo no asimiló.

"Tuve tres órdenes de internación que se presentaron en IOMA, pero no conseguía ninguna clínica que le diera un lugar por la pandemia. Mi hija pasó de ser una chica deportista, llena de sueños, a tener problemas de motricidad. Me recomendaron acompañante terapéutico, terapista ocupacional y no sé cuántas cosas más. Pero durante la pandemia no había nada de todo eso", contó Cristina.

"Sol nunca dejó de estar asistida pero la burocracia de las obras sociales complicó muchísimo su tratamiento. La medicación que le dieron le hacía mal, ella sufría, me decía: 'mamá no soy yo, no entiendo qué me pasa', no le respondía el cuerpo. Una como mamá lo último que quiere es internar a un hijo, pero nos decían que era lo mejor", detalló la madre.

La medianoche del 5 de marzo, Sol Milagros fue encontrada muerta en la habitación de la clínica Estancia del Pilar. De acuerdo con el reporte que los médicos dieron a la familia, a las 22:00 estaba "profundamente dormida" después de tomar sus medicamentos.

No obstante, tan solo dos horas después, cuando su compañera de cuarto fue a acostarse, la encontró ahorcada con una sábana. Todo parecía indicar que Sol Milagros López, se había suicidado.

"Ese día me llama un doctor de guardia y me dice que mi hija había fallecido, que se había quitado la vida. Yo me pregunto desde entonces es: ¿qué cuidados tenían? Si uno acude a una institución es para que la cuiden porque ella tenía a su mamá para protegerla. Mi hija no se quería quitar la vida ¿quién estaba a su cargo?".

Las dudas de la madre desembocaron en una investigación de la Fiscalía N° 1 de Pilar por "averiguación de causales de muerte". De marzo hasta hoy, la causa prácticamente no tuvo avances, ni siquiera fueron citados a declarar los directivos de la clínica ni el personal a cargo al momento de la muerte.

Pero hace unos días una pericia despertó la preocupación: "Se detectó 0.72 G/L de sustancias volátiles reductoras totales (expresado como alcohol etílico)", manifestaba el informe.

"Con la medicación que tomaba Solcito y ese grado de alcohol en sangre... yo estoy segura de que sin eso no se hubiera quitado nunca la vida. Cuando llegamos, las amigas de Sol no paraban de llorar y me dijeron que había otros casos, que otras personas murieron en esa clínica y yo quiero saber ¿quién entró el alcohol? ¿quién se lo dio? ¿qué clase de cuidados tienen?", advirtió Cristina.

Por su parte, el centro de salud no respondió ante las consultas de Clarín. En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, indicaron que el control y las inspecciones corresponden a la Municipalidad de Pilar. Estancia del Pilar estaría habilitado y con las certificaciones en regla.

"Entendemos que se debe investigar la responsabilidad de quienes tenían a cargo el tratamiento de Sol y específicamente la de los profesionales de la salud que estaban a cargo de su cuidado esa noche", el abogado de la familia a Clarín.

"Entendemos que la muerte de la víctima era evitable si se hubiese cumplido con el deber a cargo. Sin el consumo de alcohol, creemos que Sol estaría hoy con vida, entendiendo que el alcohol, y aun más con la mezcla de la medicación psiquiátrica, opera como una disminución de los frenos inhibitorios y del plano de la conservación de realidad de la víctima", agregó el licenciado.

Las autoridades declararon a Clarín que "la causa está en plena etapa de investigación" y dieron casi por descartado que puedan haber participado terceras personas en la muerte, que haya criminalidad o que se haya tratado de un homicidio doloso.