Soldado ruso que pidió permiso a su esposa para abusar de mujeres ucranianas fue detenido

Ucrania.- Fuerzas de Kiev cerca de Izium capturaron a un soldado ruso que le pidió permiso a su esposa para abusar sexualmente de mujeres ucranianas en el marco de la guerra en la provincia de Járkiv.

La detención sucedió luego de que la conversación del soldado y su esposa fuera interceptada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), esto trascendió hace una semana y causó la indignación a nivel mundial.

El soldado que fue detenido fue identificado como Roman Bykovsky, de 27 años de edad, originario de Borel, en Rusia, y su esposa, Olga; la pareja tiene un hijo de 4 años.

La captura del militar ruso fue confirmada a Telegram por el exdiputado disiente ruuso, ahora en el exilio, Ilya Ponomarev.

La conversación de la pareja rusa causó indignación en el mundo y fue difundida la semana pasada, ambos hablan entre risas cuando ella le autorizaba abusar a mujeres ucranianas con la condición de que no se lo dijera y que usara preservativo.

"Andá allá, viola mujeres ucranianas y no me digas nada, ¿entendiste?, le dice la mujer a su marido entre risas. "Entonces, debería violarlas y no contarte nada ¿De verdad puedo?", pregunta él. "Sí, pero no me cuentes nada y usa protección", afirma ella.

La mujer fue consultada por un medio europeo y ratificó que su esposo estaba en Sebastopol y dijo que se encontraba herido e internado en un hospital, sin embargo, al ser cuestionada por el audio de la indignante conversación prefirió no contestar.