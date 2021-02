Solicitó EE.UU mantener en secreto denuncia contra Emma Coronel

Estados Unidos.- Antes de que se llevara a cabo la detención de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el gobierno estadounidense pidió al juez de la causa conservar todos los datos en secreto, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de los testigos que declararon en contra de la cónyuge del capo.

El día de ayer, lunes 22 de febrero, se dio a conocer que en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, Virginia, Estados Unidos fue arrestada por parte de agentes estadounidenses Coronel Aispuro acusada de trafico de sustancias ilegales.

De acuerdo a los documento judiciales expedidos por el Tribunal, Estados Unidos habría exigido mantener la denuncia contra la modelo e influencer en completa secrecía (término acuñado en la abogacía que refiere a conservar un asunto en "secreto") en relación a la declaración juramentada por Eric McGuire, agente del FBI, en la que se expuso la causa probable por la que se determina que Emma Coronel cometió un ilícito, así como la orden para aprehenderla.

Además de que con ello se busca asegurar la integridad de los testigos, gracias a los cuales se pudo detener a la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, la autoridad de la nación norteamericana refirió que el mantener el asunto en secreto dio la oportunidad para que Coronel Aispuro fuera arrestada, evitando que esta se enterara a través de los medios de comunicación o de las redes sociales de la orden de arresto en su contra.

En el texto, el Departamento de Justicia reconoce que paulatinamente la información sobre la orden girada en contra de la esposa de "El Chapo" se haría de conocimiento público, lo cual no únicamente se daría en los medios de Estados Unidos, sino a nivel internacional, pues se tenía que dar aviso a las autoridades extranjeras, no obstante, hace hincapié en lo fundamental que fue no darla a conocer antes del día de ayer, puesto que con ello se hubiera puesto en grande peligro la detención y la seguridad de todos los implicados en el acontecimiento.

Sobra decir que la orden fue abolida desde el primer momento en el que se dio la aprehensión de Coronel Aispuro realizada el día de ayer 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles en el estado de Virginia.

El día de hoy la esposa del capo sinaloense tuvo su primer comparecencia ante un juez de la capital estadounidense, acto llevado a cabo de forma virtual y en el que se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.