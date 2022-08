¡Solo 12 dólares! Conoce el empleo más PELIGROSO y PEOR PAGADO del mundo

Si has pensado que tu empleo es malo o riesgoso, quizá no habrás escuchado del que te contaremos a continuación pues aunado a la extensa jornada laboral, los sueldos no superan los 12 dólares al día y en todo momento el riesgo de morir está presente.

Este peligroso trabajo es realizado por pobladores de Banyuwangi de Java Oriental, Indonesia en el complejo volcánico de Ijen, pues su tarea es extraer el tóxico azufre en lo alto del volcán.

Aunque suena letal realizar esta labor, las personas que aceptan este trabajo tienen que soportar jornadas de 12 horas, sin protección mayor que la que puede ofrecer un pañuelo en la nariz, ya que estos hombres tienen que subir a extraer el mineral armados con un pico, unos canastos enlazados por una vara de bambo.

Además de ello, los mineros deben de caminar por estrechos caminos e improvisados puentes de manera, cuidando en todo momento de no caer al vacío mientras cargan hasta 95 kilogramos de azufre.

Aunque parece increíble que estos mineros realicen este tipo de trabajo por 12 dólares la hora, es importante aclarar que este es el sueldo más alto que hay en Banyuwangi de Java Oriental, y debido al contexto en que viven estas personas, el subir a extraer este mineral es su única forma de subsistir económicamente.

Pues gran parte de la población de esta región solo percibe unos 2 dólares al día e incluso menos en relación a la actividad económica que desarrollen.