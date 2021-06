"Solo comía paletas heladas" Niños inmigrantes relatan las desgarradoras historias

Estados Unidos.- Niños migrantes no acompañados han platicado sus desgarradoras vivencias en los grandes refugios del gobierno de Estados Unidos, incluso informaron que duran semanas con la misma ropa, y a veces solo comían paletas heladas.

Una niña hondureña de 13 años que pasó dos meses en el refugio de emergencia más grande del gobierno para niños migrantes dijo que la pusieron bajo vigilancia de suicidio y que solo estaba comiendo paletas heladas y jugo porque la comida olía muy mal.

En otro lugar, una niña salvadoreña de 17 años dijo que tenía que usar la misma ropa y ropa interior durante dos semanas y que pasaba la mayoría de los días en cama.

En una tercera instalación en Texas, un joven hondureño de 16 años dijo que no se había reunido con un administrador de casos durante más de tres semanas para ver si podía irse a vivir con su hermana en Nueva Orleans.

Estoy desesperado. No me importaría estar aquí 20 o 30 días si supiera que me liberarían pronto. Pero debido a que el proceso no ha comenzado y porque no tenía idea de lo que está sucediendo o cuándo comenzará el proceso, eso me hace sentir muy, muy ansioso. No sé cuándo terminará esto, dijo.