Solo me queda aguantar: mexicano cuenta su experiencia a la espera de salir de Ucrania

Ucrania.-Más de 48 horas han pasado desde que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició una operación militar en Ucrania, y la posibilidad de que el mexicano Francisco Calderón pueda salir de ese país aún se ve lejana.

"Gracias a que los trenes están funcionando. Intentamos comprar unos boletos y están muy muy caros, pero aún así logramos conseguirlos para el 1 de marzo y vamos a salir, ese es el plan, aguantar al 1, pero todo puede cambiar, estamos en guerra", dijo a REFORMA desde un refugio antibomba en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

El plan original que tenía Calderón ayer era salir en auto hasta Ivano-Frankivsk, en el oeste, lo que le implicaba atravesar todo Ucrania. Sin embargo, los combates arreciaron.

Leer más: Autoriza USA 350 mdd para respaldar acciones militares de Ucrania ante invasión de Rusia

En vez de emprender esa huida, el mexicano de 32 años, su esposa y su suegro, fueron nuevamente al refugio en donde habían estado el día anterior.

"Cuando suena la alarma, nos vamos al refugio, que está, a lo mucho, a 400 metros del departamento", contó.

"Hay una sirena que si suena largo significa que debemos tener cuidado, y si suena corto, 15 segundos, y luego vuelve a sonar significa que es peligro inminente y hay que moverse".

El refugio en el que se encontraba es el sótano de una escuela. Ayer, estaban a oscuras.

"El internet ha sido como intervenido, la señal no nos está llegando muy bien y hoy tuvimos que apagar las luces, tuvimos que apagarlas todas porque están peleando en este momento, mientras estamos hablando las fuerzas rusas están intentando tomar la ciudad de Kharkiv (Járkov)", describió en videollamada.

"En el refugio estamos solamente porque se escuchan explosiones, se escucha metralla pesada, pero los departamentos están cerca, hay muchos refugios en toda la ciudad. Hoy, por el hecho de que están intentando tomar la ciudad, hemos estado casi todo el día en el refugio, ese es el plan".

En casa esperaban a Calderón sus cachorros, Richard y Sasha, dos perros que el día anterior los habían acompañado a él y a su esposa en el refugio pero que ayer, por el peligro, prefirieron dejar en casa.

Cuando los primeros ataques rusos comenzaron sobre Ucrania el jueves a las 5:00 de la mañana, hora local, varios de los vecinos del mexicano decidieron evacuar, pero él considera que tomó la decisión correcta de quedarse.

"Todos fue inmediatamente salir y viajar al oeste, pero ese es uno de los más grandes errores porque como no tenemos fuerte presencia (militar) en el aire, pues estaban bombardeando todo, y muchos vecinos y muchos compañeros no sabemos de ellos", explicó.

La Embajada mexicana evacuó la semana pasada a un grupo de familias connacionales. Calderón considera que no fue la mejor asistencia.

En un inicio, apuntó, se les dijo que era una medida preventiva.

"Enviaron una notificación diciendo que era preventivo, y que si tenías mascotas pues no puedes ir, porque es preventivo, y si tienes hijos pues que nada más avises bien y que tengan pasaporte, entonces todos lo harían si fuera emergencia, pero dicen que es preventivo, que no hay ningún peligro, que no se preocupen, nada más vengan si quieren", criticó.

"Ese fue el plan que tuvieron y pues lo tomaron muy pocos, y ahora dicen que están moviendo a todos, pero no es cierto, muchos mexicanos estamos todavía en diferentes ciudades, no hemos tenido información, solo nos dicen que los otros Embajadores de los otros países nos pueden dar apoyo. ¿Qué vamos a hacer? Y si yo no me puedo mover porque hay guerra, ¿Quién me va a ayudar?".

Lo único que le queda, dijo, es "intentar aguantar", esperar a que las cosas se acaben.

"Quisiera saber si es cierto lo que dice el Presidente, que en verdad van a enviar el avión y en verdad nos van a esperar, porque yo llegaría el 2 (de marzo a Rumania), y apenas acaban de decirlo hoy, la Embajada no confirma nada", cuestionó.

El Gobierno mexicano informó ayer que dispondrá de un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana para transportar al País a los mexicanos que sean evacuados de Ucrania y deseen ser repatriados.

Leer más: Condena Juan Ramón de la Fuente frente a la ONU invasión de Rusia en Ucrania

"El Presidente López Obrador ha dispuesto se realice vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania", tuiteó el Canciller Marcelo Ebrard.