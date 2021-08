"Solo quería ser madre"; llueven críticas a mujer soltera por embarazarse a los 53 años

Estados Unidos.- Una madre de 53 años ha sido fuertemente criticada tras quedar embarazada de su cuarto hijo, pues algunas personas consideran que ya está demasiado mayor para continuar ampliando su familia.

Lan Man, que vive en Pensilvania, Estados Unidos, dio a luz a su hijo menor, Toby, en junio de 2019, después de haberlo concebido mediante la donación de óvulos y esperma.

Hoy en día, con 53 años de edad, tiene 26 semanas de embarazo del hermano biológico de Toby, a quien también planea criar como madre soltera.

Lan esperaba que su elección diera a otras mujeres que contemplan la posibilidad de ser madre soltera la esperanza de que se pueda lograr.

La decisión de traer a Toby al mundo se produjo cuando sus dos mayores estaban estudiando universidades y ella comenzó a preocuparse por lo que haría sin ellas. “Amo mi trabajo y logísticamente siempre he trabajado para mantener a mis hijos”, dijo.

“Consideré comenzar mi propio negocio en la industria de la salud y el bienestar, ya que siempre he sido muy consciente de la salud y me apasiona ayudar a las personas a mantenerse saludables. Pero no se sintió bien".

La mujer declaró que decidió volver a ser madre a los 50 años, después de que sus hijos mayores le preguntaran cuándo le iba a dar un hermano a Toby. “No pensé que fuera posible y no dije nada más porque tenía 50 años”, dijo.

“Pero mis hijos son mejores amigos y no saben cómo vivirían el uno sin el otro. Deben haber estado orando mucho y abogando en secreto para que Toby tuviera un hermano con quien crecer y ¡funcionó!".

El embarazo ha sido tranquilo, declaró Lan, y estaba emocionada de dar la bienvenida al mundo a la hermana de Toby.

“No deseaba tener una relación porque valoro mi independencia”, dijo. “Al principio, mi médico no estaba de acuerdo, pero le expliqué lo mucho que esto significaría para mí y para mi familia. Expresé cómo el bebé nacerá en una familia llena de amor y alegría".