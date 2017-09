¡Sólo tenía dos años! Una videollamada le quitó la vida

Escocia.- Una tragedia sucedió en Perthshire, Escocia, una pequeña de dos años perdió la vida tras haber sido arrollado por un vehículo cuando regresaba del parque con sus hermanos.

El conductor fue identificado como Luke "N" de 23 años. El joven declaró que iba a una velocidad de 50km/h y que los niños aparecieron repentinamente. Según el diario Daily Record, el conductor estaba distraído porque encontró mensajes sospechosos en el teléfono celular de su novia y conducía mientras sostenía una discusión por videollamada con ella.

La familia de la pequeña víctima asegura que varios testigos observaron el automóvil circulando a exceso de velocidad.

Segun Antena 3, la niña murió en el lugar del accidente, mientras su hermana mayor y su hermano de sólo cinco años de edad resultaron con lesiones cerebrales y diversas fracturas.

Policía evita suicidio a cambio recibe 7 puñaladas

ESTADOS UNIDOS.- Durante una noche de octubre de 2012, el oficial Dane Nore realizaba su labor de vigilar en la ciudad de California, cuando entró una llamada a su radio para alertarlo que en el paso elevado en Riverside se encontraba un hombre que pretendía quitarse la vida, saltando del dicho desnivel.

Según el portal de Infobae, la amenaza del hombre que pretendía quitarse la vida, también arriesgaba a decenas de personas que transitaban por la concurrida carretera, motivo por el que el oficial acudió rápidamente al llamado de emergencia.

Al arribar al paso carretero, Dane bajo de su patrulla y sin pensarlo corrió para tomar las piernas del suicida, jamás se imaginó que esa acción cambiaría su vida por completo, ya que el hombre portaba una arma blanca, que no dudó en usarla al sentir al policía sujetándolo.

El agente recibió durante el forcejeo siete puñaladas, dos de ellas causaron grave daño en un ojo y en su espalda, a pesar de que su vida estaba en riesgo y a punto de morir a manos del hombre suicida, jamás dejó su objetivo, que era salvar la vida de esta persona evitando que saltara del puente a desnivel.

Después de cinco años de este trágico suceso que marcó la vida del oficial, su testimonio fue difundido, al igual que el video que capturó su patrulla; en las imágenes se observa el valiente acto heroico.

"Cuando me acuchilló en el rostro no sentí dolor verdaderamente. Se sentía como si me hubiera golpeado, y como si me hubiera estallado un globo de agua", relató en una entrevista con Desert Sun.