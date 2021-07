Sorpresivo efecto secundario de vacuna Covid-19: hace crecer el tamaño de los senos

Mucho se ha hablado de los efectos secundarios de algunas de las vacunas contra Covid-19; la mayoría de ellos no van más allá de los que sobrevienen cuando se administran biológicos en el cuerpo humano. Sin embargo, una joven de 17 años que había sido inmunizada con la dosis de Pfizer-BioNTech notó algo fuera de lo "común": tal fue su sorpresa al notar que el pecho le había aumentado después de ponerse el antígeno.

Estudios científicos han demostrado que la vacuna contra Covid-19 comienza a proteger contra el SARS-CoV-2 pasadas por lo menos dos semanas tras que se aplicó la dosis a la persona, pero ninguno de ellos había advertido que luego de este plazo de tiempo, también puede producirse un curioso efecto secundario, como lo es el incremento del busto en las mujeres.

Emma, quien se dedica a hacer videos para subirlos a la famosa plataforma TikTok, aseguró que sus mamas habían crecido de manera considerable tras dos semanas de haber acudido a inmunizarse con la dosis de Pfizer-BioNTech.

Sin embargo, lo que podría tratarse de un caso curioso va más allá, pues en la publicación de la tiktoker muchas de sus seguidores relataron historias parecidas.

El doctor Heinrich Bachmann dio una explicación a este incremento sorpresivo de las mamas después de aplicarse la vacuna contra Covid-19, específicamente de las farmacéuticas estadounidense y alemana.

Bachman señaló que el crecimiento es únicamente aparente y que este se deriva de la inflamación temporal de los ganglios linfáticos, estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario, lo cual solamente dura unas cuantas semanas.

En consonancia, el médico noruego Steinar Madsen expuso que en alrededor del 10% de las mujeres que sean vacunadas con el biológico, los ganglios linfáticos se inflamarán, lo que provoca que los senos se impulsen involuntariamente un poco hacia adelante, lo que genera que se vean más grandes a su tamaño normal.

Cabe mencionar que las oficinas de Pfizer informaron que, hasta la fecha, no habían sido registrados casos de esta naturaleza, sin embargo, no dejeron de lado la posibilidad de que su vacuna contra el SARS-CoV-2 presentara tan particular efecto secundario.