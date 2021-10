"Soy una mujer con suerte": Martha, la primera paciente no terminal que se aplicará la eutanasia

Colombia.- Martha Sepúlveda tiene 51 años y se siente feliz, ya que se convertirá en la primera persona sin enfermedades terminales que se aplicará la eutanasia en Colombia.

La mujer, que padece una esclerosis amiotrófica que le provoca fuertes dolores, pondrá fin a su vida mediante eutanasia el próximo domingo 10 de octubre luego de que la Corte Constitucional de Colombia aprobó este derecho para pacientes no terminales.

Marha asegura que se siente más tranquila y duerme mejor desde que le fue autorizada la eutanasia, por lo que pudo elegir el día de su muerte y celebra sus últimos días acompañada de su hijo.

"Estoy más tranquila desde que recibí la autorización de la eutanasia, me río más y duermo mejor (...) Soy una mujer con suerte", expresó en entrevista para Noticias Caracol.

La colombiana de 51 años solicitó la eutanasia el pasado 27 de julio, cuatro días después de la sentencia de la Corte Constitucional, y menos de 10 días después, el 6 de agosto, recibó la autorización.

Aunque su religión y su madre se oponen tajantemente a esta decisión, pues Martha es católica y una fuerte creyente, está segura de que Dios no quiere verla sufrir, por lo que su conciencia está tranquila.

"Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", dijo la mujer.

Martha Sepúlveda se aplicará la eutanasia el próximo 10 de octubre. Foto: Captura de video

Aunque no fue fácil, asegura que cuenta con el apoyo de sus 11 hermanos y su hijo Federico, para quien respaldarla ha sido el acto de amor más grande de su vida.

"Yo lo vi como el acto de amor más grande que he hecho nunca en mi vida, porque a priori yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive", expresó.

Por eso Federico ahora se concentra en hacer feliz a su madre en sus últimos días, haciéndola reír y acompañándola para que "su estancia en la Tierra, lo que le queda, sea un poco más amena".

Desde que le fue diagnosticada la esclerosis amiotrófica hace tres años, Martha sufre dolores cada vez más fuertes en sus piernas que apenas puede caminar, por lo que finalmente podrá descansar de su sufrimiento.

"Obvio que si no estuviera en este diagnóstico y me fuera a morir el domingo no estaría tranquila, pero con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar", dijo.

El próximo 10 de octubre Martha Sepúlveda se convertirá en la primera paciente sin enfermedades terminales en aplicarse la eutanasia en Colombia.

Desde 1997 la eutanasia es legal en el país, y a partir de 2015 se reglamentó y comenzaron a aplicarse en diversos hospitales, pero fue hasta el 23 de julio de 2021 que el derecho se extendió a pacientes no terminales por decisión de la Corte Constitucional colombiana.