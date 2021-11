SpaceX lanza 53 satélites Starlink en órbita desde Florida

Florida.- Este sábado Spacex lanzó otro cohete Falcon con 53 satélites Starlink más para la creciente constelación de estaciones de retransmisión de Internet el cual sería el último lote de satélites de Internet Starlink, el primer lanzamiento dedicado para la constelación desde Florida desde mayo.

Un cohete Falcon 9 dejó el suelo a las 7:19 am EST (12:19 UTC) el 13 de noviembre de 2021, desde el Space Launch Complex 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Aunque con un día de retraso debido al clima, el vuelo, llamado Grupo 4-1, logró llevar 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

Los Starlinks se lanzaron en un solo lote unos 15 minutos después del lanzamiento, separándose lentamente a medida que se alejaban de la segunda etapa del Falcon 9. SpaceX ha lanzado 1.844 Starlinks desde que se enviaron los dos primeros prototipos en 2018, informó CBS.

Astronautas en la Estación Espacial Internacional

Un cohete SpaceX llevó a cuatro astronautas a la órbita el miércoles por la noche, incluida la persona número 600 en llegar al espacio en 60 años.

El vuelo repetidamente retrasado ocurrió solo dos días después de que SpaceX trajera a otros cuatro astronautas a casa desde la Estación Espacial Internacional. Deberían haber estado allí para dar la bienvenida a los recién llegados, pero la NASA y SpaceX decidieron cambiar el orden en función del clima de recuperación ideal del lunes en el Golfo de México y lo lograron.

"Fue un gran viaje, mejor de lo que imaginamos", dijo el comandante de la misión Raja Chari poco después de que la nave espacial alcanzara la órbita.

El lanzamiento fue igualmente fascinante para los espectadores en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, así como a lo largo de la costa este, ya que el cohete Falcon tronaba a través de las nubes en su camino al espacio, convirtiendo la noche en día.

El alemán Matthias Maurer reclamó la posición número 600, según la NASA, según la asignación de su misión. Él y sus tres compañeros de tripulación de la NASA deberían llegar a la estación espacial en menos de 24 horas, con más de una semana de retraso.

Uno de los astronautas, la NASA no está diciendo cuál, fue marginado la semana pasada por un problema médico no revelado. El miembro de la tripulación está completamente recuperado, según la NASA. Las autoridades no dirán si fue una enfermedad o una lesión, pero señalaron que no era Covi-19.

El mal tiempo también contribuyó a retrasos en sus vuelos. Chari dijo que intentar lanzarse en Halloween los dejó con "un truco en lugar de un regalo". También lloviznaba el miércoles por la noche cuando los cuatro astronautas se despidieron de sus familias durante seis meses, con todos acurrucados bajo los paraguas, pero se aclaró para el momento del lanzamiento.

“Disfrute de sus vacaciones entre las estrellas. Te saludaremos mientras pasas volando ”, dijo por radio a la tripulación el director de lanzamiento de SpaceX, Mark Soltys.

La lista de 600 viajeros abarca desde aquellos que apenas han arañado el espacio, como el actor William Shatner el mes pasado, hasta astronautas estadounidenses y rusos que han pasado un año o más en órbita. El aumento de turistas espaciales de este año ayudó a impulsar el recuento por encima de la marca de 600.

Eso promedia 10 personas por año desde el vuelo pionero de Yuri Gagarin en 1961, señaló Maurer.

"Pero creo que en muy pocos años veremos un aumento exponencial de ese porque ahora estamos entrando en la era de los vuelos espaciales comerciales", dijo después de llegar al Centro Espacial Kennedy hace dos semanas.

El lanzamiento de la tripulación marcó el cuarto vuelo de SpaceX para la NASA y el quinto vuelo de pasajeros de la compañía en general, incluido un vuelo chárter en septiembre para cuatro que se saltó la estación espacial. El inodoro de la cápsula Dragon goteó durante sus tres días en órbita, lo que requirió un rápido rediseño del sistema de descarga en la cápsula más nueva, llamada Endurance por su tripulación.

Un paracaídas reacio durante el descenso del lunes hizo que los ingenieros de SpaceX estudiaran detenidamente los datos, antes de dar el visto bueno para el lanzamiento del miércoles. Una de las cuatro rampas se abrió con más de un minuto de retraso, un problema visto en las pruebas y dentro de los límites de seguridad, pero que aún se está examinando, dijeron las autoridades.

Hasta el miércoles, la compañía de Elon Musk ha lanzado a 18 personas en 18 meses.

“El vuelo espacial humano fue la razón por la que fuimos fundados, por lo que es increíblemente significativo para todo el equipo”, dijo Sarah Walker, gerente de SpaceX.

Mauer de la Agencia Espacial Europea es uno de los tres novatos de la tripulación. El hombre de 51 años fue finalista cuando solicitó por primera vez ser astronauta. Animado, dejó su trabajo de investigación en una empresa médica y se unió a la agencia espacial como ingeniero, e hizo el corte de astronauta en 2015.

Chari, de 44 años, es coronel de la Fuerza Aérea y el primer novato espacial en décadas en liderar una misión en órbita para la NASA. Chari, piloto de pruebas de Cedar Falls, Iowa, acumuló más de 2.500 horas en aviones de combate, incluidas misiones de combate en Irak.

Durante su estadía en la estación, recibirán a dos grupos de turistas. Un equipo de filmación ruso pasó recientemente dos semanas en la estación, haciendo una película.

La nueva tripulación se unirá a tres residentes de la estación: dos rusos y Mark Vande Hei de la NASA, quien celebró su 55 cumpleaños el miércoles.