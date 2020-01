Spotify crea un lista de canciones especiales para tu perro

Estados Unidos.- Spotify ahora puede generar listas de reproducción para sus mascotas, con una nueva herramienta que dice personalizar cintas mixtas para las especies y rasgos de personalidad de ellos.

El servicio de transmisión de música anunció la función el miércoles, señalando que el 71 por ciento de los dueños de mascotas ya tocan música para sus mascotas.

La herramienta "Pet Playlists" permite a los usuarios elegir entre perro, gato, iguana, hámster y pájaro, y luego decirle a la plataforma cuán enérgico o amigable es su animal para ayudar a Spotify a "elegir el ambiente de la lista de reproducción", dice la compañía.

Por ejemplo, una lista de reproducción comisariada para un gato relajado, curioso y tímido escupe 30 pistas, incluyendo "All Cats Are Grey" y "Never Run Away (Nunca Huyas*)" de The Cure, del cantante y compositor de lo-fi Kurt Vile.

AFP

Spotify también lanzó un podcast llamado "El podcast favorito de mi perro" que pretende calmar a los cachorros cuando sus dueños salen de la casa.

Si bien la música ambiental ocupa la mayor parte de cada episodio de cinco horas, el espectáculo comienza con un narrador con acento británico que tranquiliza a sus oyentes perritos.

"Sé que vas a pasar un momento tan relajante y agradable aquí", dice la actriz Jessica Raine, conocida por su papel en la serie dramática "Call the Midwife", en un episodio. "Y ya estoy deseando volver a casa y darte un gran abrazo".

AFP

En el otro episodio, el actor de "Juego de Tronos" Ralph Ineson repite lentamente palabras como "serendipia" y "melifluo" mientras suenan melodías relajantes en el fondo.

Las listas de reproducción centradas en los animales podrían resultar populares entre los ocho de cada 10 dueños de mascotas que creen que a sus animales les gusta la música, según la encuesta en línea de Spotify de 5.000 amantes de las mascotas que transmiten música en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Italia y España.