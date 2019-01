Argentina.- En Argentina, una chica teme por su vida. Verónica Muñoz fue víctima de abuso sexual desde que tenía tres años hasta los once por parte de su propio hermano. Cuando cumplió 20 años ella lo acusó con sus padres, quienes le pidieron callar. Este año, recibió la advertencia de que su agresor quería matarla.

A sus 3 años, pasaba mucho tiempo a solas con su hermano mayor. "Al principio no era consciente de lo que pasaba", contó la chica. "Él me decía que se trataba de un juego y que si le decía a mi madre me podía pegar", según un diario local, de Argentina.

En el 2015, a sus 20 años, el dijo a su pareja de ese momento. Pero era una relación tóxica y él usó esa revelación para herirla. Pensó en que su familia tenía que saberlo. Acudió a su padre para que hiciera la denuncia. Su progenitor decidió callar la violación sexual y hacer como si nada hubiera pasado.

Su hermano abusó sexualmente de ella por 8 años y ahora la quiere matar Foto: Pixabay

Decepcionada de su expareja y de su papá, se dirigió a su madre. Le escribió una carta detallando el abuso de su hermano. Sin embargo, su mamá le reprochó el no haberle avisado antes. "Otra si lo dijo, tuvo valor". Por "otra", se refería a otra víctima de abuso sexual de su hermano, que lo denunció.

Verónica se marchó de casa. Buenos Aires se convirtió en su nuevo hogar. Quedó embarazada y fue a visitar a su madre. Su denuncia de violación por parte de su hermano permitió la revelación de una cadena monstruosa de abusos.

"Mi padre abusó de mi primo. Mi progenitor abusó de mi progenitora. Mi abuelo paterno abusó de mi progenitor y de mis tías", contó. "Yo y otra persona de la misma familia fuimos abusadas por mi hermano mayor y hay un abuso más que implica a menores (que denuncié)", continuó en una publicación en la red social de Facebook. "Ellos querían que me callara pero no lo voy hacer nunca más. Soy quien terminó con esa cadena. No les tengo miedo", dijo la argentina.

Pero otro abuso salió a la luz. Su hermanita de 9 años también fue abusada por otro miembro de la familia. No lo dudó. Puso la denuncia por violación sexual ante las autoridades de Argentina y publicó imágenes de los documentos en las redes sociales para respaldar sus palabras.

Verónica consiguió la custodia de su hermana y juntas regresaron a Buenos Aires.

Sin embargo, durante los últimos días, la mujer ha recibido una advertencia. Un amigo suyo le informó que la quieren "desaparecer". Además, tanto su abuela como su hermano la acosan, dijo.