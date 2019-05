Argentina.- Sofía de 72 años vivió terribles momentos en compañía de su hijo, quien la maltrataba y le quitaba el dinero de la jubilación.

La mujer contó que hace 4 años su hijo se separó de su esposa y regresó a vivir con ella. Se había quedado sin trabajo y él estaba muy deprimido. Por tal razón ella lo recibió en su hogar.

Su hijo siempre tuvo mal carácter, a veces tenía ataques de ira por cualquier motivo. Tras un tiempo de convivencia, su estado de ánimo empeoró, hasta le molestaba si ella le hablaba.

Un día comenzó a beber alcohol y dejó de buscar empleo. Él salía y cuando regresaba llegaba borracho e insultaba a la señora.

Su hijo la golpeaba y le quitaba el dinero de la jubilación Foto: Pixabay

El maltrato no solo quedó en palabras. Después de cierto tiempo, comenzó a dejarla encerrada cuando él salía a beber.

Sofía tiene otra hija, y asegura que ella no sabía nada, porque no quería preocuparla. Agregó que no quería irse de su hogar porque su hijo no tenía trabajo y pensaba de que podría vivir él.

La mujer soportaba todo, porque quería hacer todo lo posible por mantener a su familia unida.

Ella añadió que un día su hijo llegó con sus nietos y comenzó a tratarla mal delante de ellos. Incluso les ordenó que no le hablaran.

Tiempo después llegó a enterarse que su hijo también era violento con su ex esposa y ese fue el motivo de su separación.

Agregó que ella se encargaba de todos los gastos, y además tenía que lavar la ropa. Y si algo no le parecía a él, empezaban los gritos y maltratos.

Llegó a tal punto de darle su dinero de jubilación y pensión. Hasta dejó de tomar sus medicamentos porque no tenía dinero para comprarlos.

Cuando llegaron los golpes Sofía no soporto más y denunció a su hijo y se fue a vivir a casa de su hija. Después sacaron a su hijo de la casa y ella regresó.