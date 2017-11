Su padre la emborrachaba y abusaba de ella

Estados Unidos.- Rosemary Álvarez, una menor de 12 años de origen mexicano, relata la historia de como su padre abusaba de ella desde la temprana edad de 6 años.

"Mi papá me tocaba, me abusaba. Siempre se emborrachaba y le daba cerveza a mi hermano también." dice en su entrevista .

También cuenta como ademas del abuso, el cual se repitió a lo largo de los años, el padre introdujo drogas a la casa, abusó físicamente de su esposa, y permitió que uno de sus amigos saliera impune tras también violar a la niña.

"No le importó nada" menciona acerca del hecho.

Rosemary se vio forzada a mantenerse en silencio bajo las amenaza de su padre de más abuso y encerrarla en la casa. A la vez, cumplía con el rol de madre, al hacerse cargo de su hogar y de su hermano bebé.

La pesadilla de esta menor llegó a su fin cuando un día, decidió contarle a su maestra lo que le sucedía. Ella le explicó que, contrario a lo que la niña pensaba, su situación de vida no era normal, y la ayudó llamando a las autoridades para reportar su caso.

Finalmente el padre fue detenido por violencia domestica, pero fue liberado bajo fianza por la madre de sus hijos. Más tarde, el hombre fue deportado de los Estados Unidos.

La niña decidió cambiar su nombre de nacimiento "Rosa Hernández" por Rosemary Álvarez, al no querer que su padre se enterara ya de ella.

La menor dice que ya ha perdonado al hombre, pero que no quiere volver a verlo en su vida. A su vez, tiene el fuerte deseo de contar su historia al mundo, para asi evitar que su padre pueda llegar a lastimar a otras personas.

También a ayudar a otros niños como ella, diciéndoles que lo que les sucede no es culpa de ellos, y no deben dejar nunca que nadie abuse de ninguna manera de su integridad.



Reina, un ángel que iluminó su vida.

Reina, una cubana de 67 años, que llegó a los Estados Unidos con sus dos hijas y una maleta, fue la persona que acogiera a Rosemary y le obsequiara la esperanza de una nueva vida, protegida dentro de un amoroso hogar.

A lo largo de los años, Reina ofreció su ayuda a una multitud de personas en su comunidad y la congregación de la iglesia de la que formaba parte. Pero un día su vida daría un giro, al enterarse de que unos niños estaban en la necesidad de encontrar una familia.

La cubana supo de 4 hermanos que se encontraban repartidos entre 3 diferentes casa hogares, en busca de una casa. Ella sabía que estos menores, al encontrarse lejos de su madre biológica, requerían una gran cantidad de amor y cuidado de verdad, y tomo la iniciativa de ser ella quien los rescatara.

Acogió a la niña y a los tres varones bajo su ala, y cuenta que a los años, la madre biológica de los infantes tuvo otra bebé a la cual también adoptó, pues no deseaba que los 5 hermanitos crecieran separados.

Para mantenerlos, la mujer mayor labora en tres lugares distintos. Pero dice que esta feliz realizándolo, ademas de que cuenta con el apoyo incondicional de su hija Adelaine y su yerno Felix Cuello.

Sobre el caso de Rosemary, ella dice que le gustaría que la niña mantenga una relación de amistad con su madre, y en materia del padre declara solamente:

"Al abusador, no lo conocí nunca, pero... no se porque no pagó por eso. Es algo que se quedó impune."