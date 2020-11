Subastan el álbum que John Lennon le firmó a su asesino antes de morir

Estados Unidos.- El álbum "Double Fantasy" que John Lennon firmó para su asesino, Mark David Chapman, horas antes de que Chapman asesinara a la estrella en 1980 frente a The Dakota será puesto a subasta por GoldSubastan.

Se espera que una impactante pieza de memorabilia del rock 'n' roll se venda por más de $ 1 millón en una subasta.

Según la casa de subastas, Chapman dejó el álbum en una de las macetas afuera de la entrada del edificio del Upper West Side, donde un transeúnte lo encontró y lo entregó a la policía.

El álbum, que en 1998 se vendió por 150.000 dólares, tiene una oferta inicial de 400.000 dólares e incluye marcas de evidencia policial.

El álbum, que fue lanzado en 1980, fue el quinto álbum de estudio grabado por Lennon y Ono. Recibió críticas mixtas de los críticos tras su lanzamiento.

Sin embargo, el álbum se convirtió en un éxito comercial mundial después de la muerte de Lennon y vendió 3 millones de unidades en los Estados Unidos “Double Fantasy” llegó a alcanzar la posición número uno en países como Australia, Austria, Canadá, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Chapman admite su arrepentimiento tras décadas de asesinar al mítico músico. AFP

El álbum fue nominado a tres premios Grammy y ganó el premio Álbum del año en 1982. Lennon fue uno de los miembros más importantes de The Beatles, que se formó en Liverpool en 1960.

El cantante es responsable de escribir algunas de las canciones más importantes de la banda, como "Come Together", "Happiness Is a Warm Gun", "Tomorrow Never Sabe ”,“ Todo lo que necesitas es amor ”y“ ¡Ayuda! ”.