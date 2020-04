Suben a 5 los indígenas con COVID-19 en Brasil, entre ellos un bebé

Río de Janeiro.- El número de indígenas contagiados con el coronavirus COVID-19 en la Amazonía brasileña pasó en menos de una semana de uno a cinco, según informó este martes la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai).

Tres de los nuevos contagiados, entre ellos un bebé, pertenecen a la etnia Kokama, son familiares de la primera indígena contagiada en Brasil y viven en el en el municipio de Santo Antônio do Içá, ubicado a unos 200 kilómetros de la frontera con Colombia.

De acuerdo con el último boletín de la Sesai, divulgado este martes, un caso más se registró en Manaos, la capital del estado de Amazonas, pero los detalles de la etnia a la que pertenece o las circunstancias en las que contrajo el COVID-19, aún no han sido especificadas por la entidad.

UN MÉDICO, EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

Además de los indígenas infectados hasta el momento, la entidad monitorea a varios miembros de la tribu Tikuna que también tuvieron contacto con un médico que, al parecer, fue el que causó el primer contagio en la mayor selva tropical del mundo.

Los tres nuevos indígenas contagiados de la etnia Kokama son familiares de la primera nativa infectada con la COVID-19 en la Amazonía brasileña, una joven de 20 años que se desempeña como Agente Indígena de Salud.

Además del hijo de la joven indígena, un bebé de 14 meses, fueron infectados su madre (38) y su primo (37).

Las autoridades sanitarias locales sospechan que la joven nativa se infectó tras registrarse el caso importado de un médico que trabaja en ese municipio y que dio positivo por SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, tras volver de sus vacaciones.

Desde entonces, el médico y todas las personas que estuvieron en contacto con él, entre ellas 12 pacientes indígenas y 15 auxiliares sanitarios, están aislados y bajo vigilancia sanitaria.

Tanto la joven paciente como sus otros tres familiares son monitoreados las 24 horas del día pero todos "gozan de buena salud".

Aunque en Santo Antônio do Içá no se han registrado más nativos con la enfermedad, hay dos personas más, no indígenas, infectadas, que tuvieron contacto con el médico en mención.

El galeno también se relacionó con al menos diez miembros de la etnia Tikuna, por lo que la aldea está siendo vigilada y hasta el momento no hay registro alguno de contagio.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, por el virus de la COVID-19 han fallecido más de 660 personas y el número de infectados sobrepasa los 13.700 casos.

De acuerdo con las estimaciones de la cartera, Amazonas será uno de los estados de Brasil con situación crítica en los próximos días por las carencias del sistema de salud y el rápido crecimiento del número de casos.

PUEBLOS INDÍGENAS, LOS MÁS VULNERABLES

Los pueblos indígenas de la Amazonía son grupos especialmente vulnerables a la aparición de nuevas enfermedades, y en este sentido, organizaciones de la sociedad civil han pedido al Gobierno medidas especiales para proteger a este colectivo del COVID-19.

En el pasado, miles de ellos murieron tras la llegada de los colonizadores europeos, que además de mermar su población por medio de conflictos bélicos y trabajos forzosos, también trajeron nuevas dolencias como gripe, sarampión o tuberculosis, para las que los indígenas no tenían anticuerpos.

El Gobierno de Brasil ha decidido restringir los servicios de salud y seguridad que eventualmente ofrece a los indígenas no contactados de la Amazonía, a fin de mantenerlos alejados del coronavirus.

Según la Funai, el Ministerio de Salud ha intensificado las acciones de vigilancia de enfermedades gripales y síndromes respiratorios en la región.