Subió a su hijo a un techo para salvarlo y la marejada lo tragó

Bahamas.- Un pequeño de cinco años de edad, perdió la vida cuando su padre lo intentaba resguardar de las inmensas inundaciones provocadas por el huracan Dorian en la isla Abaco en el noroeste de Bahamas.

Los terribles hechos ocurrieron cuando el padre luchaba por mantenerse a flote junto con su hijo, en medio de las inundaciones y rodeados por olas crecientes y montones de escombros flotantes.

Declaró el padre a medios locales que alrededor de una hora de andar entre el agua tratando de escapar, vio que tiburones merodeaban por los alrededores, por lo que temeroso de que le pudieran hacer daño a su pequeño hijo, decidió colocarlo sobre un techo por su seguridad, mientras que le imploraba que no llorara y siguiera respirando.

Mientras el padre Adrian Farrington con su pierna y su brazo fracturada luchaba contra la corriente para alcanzar a su hijo, una fuerte ráfaga del huracán arrastró al niño a la marejada cayendo a las turbias aguas, siento esta la última vez que vería a su hijo con vida.

Al ver que la marejada se tragaba a su hijo, Farrington corrió hacia él, empujando escombros y sorteando todo tipo de obstáculos, sin embargo, Adrian se perdió entre las aguas.

Cabe destacar, que por más el hombre se zambulló bajo el agua y buscó con las manos al menor, pero no logró recuperarlo.

No encuentro nada. Entonces regreso. Contengo la respiración y vuelvo a bajar, dijo. Durante todo este tiempo, la gente se llevó a mi esposa a un lugar seguro y me llamaron, pero no quise ir porque no quería dejar a mi hijo