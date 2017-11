Submarino ARA: los rostros y la esperanza ante la tragedia

Hijo ya siento que se me terminan las fuerzas . Pero el amor de madre y mi fe en Dios y la virgen me hacen seguir esperando tu regreso .Yo no se lo q es dormir llega la noche y sigo rezando con la esperanza q mañana tendremos noticias.

Madre de Esteban Garcia #ARASanJuan #Fuerza pic.twitter.com/SxzcpI9Qgu