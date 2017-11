Submarino desaparecido podía estar en misión confidencial

Buenos Aires.- La jueza argentina Marta Yáñez que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan declaró hoy que podría estar en medio de una "misión de carácter confidencial" cuando se le perdió la pista el miércoles de la semana pasada.

Tras afirmar hace dos días que lo que hacía el submarino en el momento de la desaparición era "secreto de Estado", matizó sus palabras diciendo que "eso sonó muy feo", ya que a lo que se refería es que, al tratarse de la Armada, que tiene el deber de resguardar la seguridad del mar territorial argentino, "puede haber una misión de carácter confidencial".

En una entrevista a la radio local La Red, la titular del juzgado federal de Caleta Olivia, en la provincia de Chubut (Patagonia), justificó esa teoría porque no se está hablando "de un particular que estaba pescando, o un chino que está pescando dentro del área exclusiva del mar territorial argentino".

Foto: EFE

Preguntada acerca de si la explosión detectada en el submarino podría corresponder a un ataque, una hipótesis que ya rechazó la Armada argentina, la jueza sostuvo que "no descarta nada" porque está comenzando la investigación y se trata de "un submarino que puede estar en la zona de culminación de la plataforma continental (la zona marítima que legalmente le pertenece al país)".

Tras declarar que "podría haber estado controlando que no hubiera pesca ilegal", aunque esto "no le consta", la jueza quiso zanjar el tema diciendo que ya "está pedido" conocer la actividad que realizaba el sumergible cuando desapareció.

Sí pudo asegurar, en cambio, que cuando emitió sus últimas señales el submarino se encontraba en aguas jurisdiccionales argentinas.

Otro de los puntos que tendrá que investigar la instructora es el de las condiciones en las que inició su misión el San Juan, que según explicó Yáñez, "tienen que ser informadas por la Armada".

Foto: EFE

"Yo no quiero dejar de ser lógica, y creo que la Armada es la ultima interesada en que salga un submarino a navegar que no esté en condiciones; creería de buena fe. Yo no puedo pensar en fantasmas, en mentiras, en engaños y en escondites", prosiguió.

Por último, acerca de su orden de ser provista con las novedades del operativo de búsqueda, la jueza explicó: "No pretendo que cada tres horas me digan 'no hay nada', sino que inmediatamente que registren algo, me hagan un relevamiento de todo lo que encuentren en el lugar, aprovechando la tecnología con la que contamos".

Foto: AFP

EN OTRA INFORMACIÓN:

¿Quién tiene la culpa?: estalla polémica por el submarino

Argentina.-La pérdida del submarino argentino ARA San Juan en el Atlántico con 44 tripulantes desató polémicas por las eventuales responsabilidades, la ira de familiares y la búsqueda infructuosa, en un país cuya marina arrastra mala reputación por la represión en dictadura y la guerra de Malvinas.

El caso tiene fuertes implicancias. El sociólogo Ricardo Rouvier dijo a la AFP que "el hecho tiene un costado político, histórico y tecnológico".

"Se pone de manifiesto la responsabilidad militar en la última dictadura, la derrota en Malvinas y por otro lado la reacción civil-política que colocó a las FFAA (fuerzas armadas) en el lugar de la culpabilidad, en un segundo plano institucional y relegada presupuestariamente", señaló.

Más de 700 militares y policías han sido condenados a penas de prisión desde 2004, por graves violaciones de los derechos humanos en la dictadura (1976-83). Otras condenas en cortes militares sufrieron altos mandos por deficiencias en la conducción bélica contra Gran Bretaña (1982).

Foto: EFE

A diez días de que se produjera el último contacto con el sumergible y horas después una explosión en la zona por donde navegaba, detectada por una organización antinuclear, la tragedia impacta en una sociedad conmovida.

¿Rodarán cabezas en el alto mando marino?

La prensa local conjetura que habrá una purga militar. Pero el presidente Mauricio Macri dijo el viernes que hasta que no sea hallada la nave y realizada una investigación "seria, profunda" pidió no aventurarse "en buscar culpables". En la misma línea, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó sobre presuntos cambios en la cúpula naval que "toda especulación tiene que estar suspendida hasta que concluya esta operación" de rescate.

Pero la jueza Marta Yáñez comenzó a investigar. Lo primero que dijo es que "el submarino no tiene caja negra, la caja negra es todo el submarino". "El objetivo es investigar las causas de la explosión" que mencionó la Armada, dijo Yáñez.

¿Quién tiene la culpa?

Rouvier dijo que "el fenómeno en sí de la desaparición del submarino lo convierte en una tragedia que integra cuestiones de la historia contemporánea argentina, y con la indefinición política de cuál es el rol de las fuerzas armadas".

"Concurre sobre el submarino siniestrado el factor posible, no demostrado aún, de desidia, olvido o desinterés del poder político en invertir en sus FFAA", dijo Rouvier.

TE PUEDE INTERESAR: