Sufro de disfunción eréctil: Ex agente de la CIA busca cambiar su condena tras confesar abuso de mujeres en México

Brian Jeffrey Raymond, de 45 años, busca cambiar su condena afirmando que sufre de disfunción eréctil. El ex trabajador de la CIA fue arrestdo el 9 de octubre de 2020 en La Mesa, California, por cargos de agresión y abuso sexual, según dio a conocer Daily Mail.

El FBI comenzó a investigar a Raymond después de que la policía mexicana respondiera a una llamada en mayo de 2020 de un transeúnte que informó haber visto a una "mujer desnuda e histérica que gritaba desesperadamente pidiendo ayuda" en la terraza de un departamento de la Ciudad de México arrendado por el gobierno de los Estados Unidos.

Raymond dejó su trabajo en junio y volvió a vivir con sus padres en California, donde fue arrestado. En julio de 2021, el exagente se declaró culpable de abuso sexual y transporte de material obsceno. Enfrentó entre 13 y 27 años tras las rejas en la sentencia, que estaba programada para noviembre.

Pero en una moción del 29 de abril que buscaba retirar su declaración de culpabilidad, los abogados de Raymond ofrecieron razones para querer retirar la declaración de culpabilidad, incluida su 'agrandamiento de la próstata' y el medicamento que estaba tomando que le causó disfunción eréctil.

Los abogados de Raymond dicen que su cliente tiene agrandamiento de la próstata y ha estado tomando dutasterida, un medicamento comercializado bajo la marca Avodart, 'durante años', según la moción , y uno de los efectos secundarios de la dutasterida es la disfunción eréctil.

"Como persona con disfunción eréctil, el Sr. Raymond experimenta un período refractario prolongado (el tiempo entre la eyaculación y el momento en que puede volver a lograr una erección), generalmente de al menos 12 horas", dice la moción.

Por lo tanto, afirma que no pudo haber tenido relaciones sexuales con la Demandante #7 hasta el punto de eyacular durante la noche (como supuestamente lo demuestra un condón usado en el baño), y luego también tuvo relaciones sexuales consentidas con la Demandante #7 en la mañana. , lo que claramente hizo, porque tanto él como ella recuerdan que eso ocurrió.

Una de las víctimas, una ciudadana mexicana que trabajaba en un centro de llamadas e identificada en los registros judiciales como Víctima Adulta 7 o 'AV-7' y Demandante #7, dijo a los investigadores que se enfermó gravemente y se desmayó en el departamento de Raymond después de beber un poco de alcohol. vino y licor que le había servido.

Dijo que se despertó a la mañana siguiente, desnuda en la cama de Raymond, sin ningún recuerdo de haberse quitado la ropa.

La mujer dijo que ella y Raymond luego tuvieron relaciones sexuales consensuadas, y explicó que nuevamente comenzó a sentir náuseas en medio de eso y fue al baño para recuperar la compostura. Allí, vio un condón usado en el tocador, de la noche anterior, pero dijo que todavía no recordaba haber tenido relaciones sexuales con Raymond.

De acuerdo con Daily Mail, en la presentación de abril, los abogados dicen que los investigadores solo encontraron un condón usado en el apartamento durante su búsqueda.

Más tarde, los agentes descubrieron 77 fotos y cuatro videos en el teléfono de Raymond de la mujer, inconsciente, según documentos judiciales.

Ella dijo que "no estaba al tanto de la existencia de fotografías y videos y no consintió que se tomaran", dice la declaración jurada, "y no consintió que Raymond tocara su cuerpo mientras estaba inconsciente", dijo la agente especial del FBI Erin L. Sheridan dijo en una declaración jurada de orden de allanamiento presentada el 31 de diciembre de 2020.

Cuando se le preguntó acerca de AV-7, Raymond dijo a los investigadores: 'Soy un hombre soltero. Salgo con chicas. Esto nunca me había pasado antes, y soy una persona muy relajada. No soy agresivo… Esa noche tuvimos cosas para beber, pero nunca tuve la impresión de que no estuviera en su sano juicio ni nada por el estilo.

Raymond en ese momento también les había dicho a los investigadores que no tomaba medicamentos recetados, lo que contradice su presentación de la semana pasada en la que afirmaba que estaba tomando medicamentos para combatir su disfunción eréctil.

"Para muchas de las víctimas, su completa falta de memoria les sigue causando gran angustia; nunca sabrán exactamente qué les hizo el acusado", dijeron los fiscales en un expediente judicial del 14 de abril.

Raymond ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante 23 años en numerosos países, según documentos judiciales. Los fiscales no especificaron qué puesto ocupaba en México, aparte de decir que trabajaba para una agencia del gobierno de Estados Unidos en la embajada.

Las autoridades mexicanas colaboraron con funcionarios estadounidenses en la investigación que condujo al arresto de Raymond "para llevar ante la justicia una posible serie de abusos sexuales que ocurrieron en ambos países", dijo Velasco en un comunicado.

La víctima dijo a los investigadores que no tenía idea de que Raymond la estaba filmando. Las otras víctimas fueron descubiertas después de que los investigadores encontraron cientos de fotos y videos, según documentos judiciales.

A pesar de estar bajo investigación, Raymond continuó usando aplicaciones de citas para conocer mujeres desde julio hasta su arresto en octubre, dijeron los fiscales.

Raymond permanece bajo custodia en una cárcel de Washington, DC. El gobierno tiene hasta el 20 de mayo para presentar una respuesta a la moción de Raymond para cambiar su declaración de culpabilidad.