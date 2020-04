Suministro de carne en peligro en EE.UU por covid-19

Estados Unidos.-Los estadounidenses continúan sufriendo las afectaciones derivadas de la pandemia de Covid-19, ahora en sector de alimentos, después de que, United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) indicó que la cadena de suministros no llegaría a los comercios si no se toman medidas inmediatas para incrementar la seguridad y el distanciamiento en las fábricas donde se procesa la carne.

Tyson Foods suspendió sus operaciones en una planta de Iowa que es crucial para el suministro de carne de cerdo de Estados Unidos/AFP

Desde que la pandemia azotó a los Estados Unidos, Cerca de 13 fábricas han tenido que cerrar lo que significa un 25 % en la capacidad de producción de carne de cerdo y res.

Del mismo modo productoras de carne se ven afectadas en los últimos días Smithfield Foods, un gran productor cárnico de Dakota del sur en Estados Unidos, ha optado por cerrar sus plantas lo que ha causado revuelo en el país, del mismo modo Tyson Foood ha cerrado varias plantas en las últimas semanas.

Aunque la preocupación es notable por la situación que se está viviendo, los productores de carne han informado, "En general, no hay duda de que probablemente habrá una escasez”, dijo el Director Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Procesadores de Carne, Chris Young. "Las personas pueden llegar al supermercado y no tener el corte exacto de proteínas que desean. Pero en general, habrá suficiente carne para el consumidor", esto publicado en un artículo de la revista digital Newsweek de Nueva york.

Ante la preocupación por los mensajes y alarmas generadas de cierre de las empresas de carne en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de EE. UU, Dijo que si bien, puede presentarse una breve escasez en los mercados locales “actualmente no hay interrupciones generalizadas en el suministro de carnes” dijo a través de su sitio web.