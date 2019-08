Supervolcán de Yellowstone podría extinguir a la raza humana

Estados Unidos.- La erupción de un "supervolcán" debajo del Parque Nacional de Yellowstone no se parecería a nada que la humanidad haya visto nunca, según un artículo de opinión del The New York Times.

Hay 20 supervolcanes en la Tierra que representan la mayor amenaza natural para la vida humana, escribe el periodista y autor de "End Times" Bryan Walsh.

El supervolcán de Yellowstone es un ocho de ocho en el Índice de Explosividad Volcánica, pero solo ha entrado en erupción tres veces en los últimos 2.1 millones de años. La última erupción fue hace 640,000 años.

Los vulcanólogos predicen que una explosión podría propagar gases tóxicos hasta el Medio Oeste, arruinando los cultivos y cortando el poder, según Walsh. Agrega que una nube tóxica que bloquea el sol podría causar temperaturas mucho más frías en los Estados Unidos durante años.

Pixabay

La Fundación Europea de la Ciencia dijo que sería "la mayor catástrofe desde los albores de la civilización", según Walsh. Él dice que los supervolcanes representan una "ultra catástrofe" que "podría conducir a la devastación global, incluso a la extinción humana".

Otros ejemplos son un asteroide y la guerra nuclear o biológica. Sugiere que aunque una erupción en nuestra vida es poco probable, uno podría diezmar el planeta.

Probablemente nunca habrá un año en el que nadie muera en un accidente de aviación, pero definitivamente nunca habrá un año en el que el 10 por ciento de la población mundial muera en un solo accidente aéreo, escribe Walsh para comparar, argumentando que El gobierno debería gastar más en programas de peligro volcánico.

La Administración Federal de Aviación gasta más de $ 7 mil millones cada año en seguridad de la aviación en comparación con $ 22 millones en programas de volcanes, "a pesar de que los supervolcanes, vistos a largo plazo, matarán a muchas más personas que los accidentes de avión", escribe.

AFP

Walsh cierra diciendo que tenemos el poder de ayudar a prevenir estos desastres catastróficos, pero "debido a que permanecemos confinados a los breves horizontes de tiempo humano de nuestra propia experiencia, los tratamos como irreales". "Al hacerlo", escribe, "nos dejamos vulnerables a lo que no podemos imaginar".