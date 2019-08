Surfistas se divierten sin advertir a los tiburones blancos VIDEO

California.- El dron de un fotógrafo filmó a un grupo de grandes tiburones blancos que rodeaban a surfistas aparentemente distraídos en el Condado de Orange, California.

Matt Larmand estaba usando el dron remoto el miércoles para filmar a un grupo de surfistas que atraviesan el agua en Capistrano Beach en Dana Point, en las afueras de San Clemente.

Larmand dice que estaba a un cuarto de milla de la acción, sin ninguna forma de advertir a los surfistas. Esperaba capturar a algunos tiburones blancos con su dron, pero no esperaba que amenazaran a los humanos en las tablas que un Jet Ski remolcaba.

En un momento, un surfista parece montar justo encima de un tiburón. Cuando otro hombre cayó al agua a pocos metros de uno de los peces , Larmand estaba aterrorizado.

Estaba enloqueciendo. Pensé: 'No tiene idea de que hay un tiburón justo al lado de ellos. Estaba sentado allí, no tenía idea. Me volvería loco si fuera él, era una locura verlo, dijo al O.C. Registro