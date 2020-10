Suspenden a colaborador de CNN Jeffrey Toobin por masturbarse durante una videoconferencia

Nueva York.- El periodista Jeffrey Toobin del diario New Yorker y colaborador de la CNN fue suspendido temporalmente en ambos medios después de supuestamente masturbarse durante una videoconferencia con compañeros de trabajo sin darse cuenta.

Jeffrey Toobin ha asegurado que fue un accidente, pues pensaba que estaba participando en la llamada de Zoom con la cámara desconectada, algo que no ocurrió y que hizo que varios compañeros le vieran masturbándose, según relataron testigos a la CNN.

Según Vice, Toobin, analista en temas legales, ha sido puesto en suspensión hasta que se investigue el suceso. El analista de 60 años, graduado de Derecho en la Universidad Harvard, aseguró a ese medio que cometió un "error estúpido y vergonzoso".

La videoconferencia de trabajo era una simulación sobre un evento informativo relacionado con las elecciones de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. En un momento el analista se desentendió de la reunión y pareció acceder a otra llamada y fue cuando fue observado por los demás compañeros masturbándose.

"Creí que no era visible en Zoom", le dijo a Vice. "Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom".

El medio de comunicación Vice cito a dos fuentes que presenciaron el momento.

Jeffrey Toobin es autor de varios libros. El último, publicado en agosto, es True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump, sobre la investigación de Mueller sobre las acusaciones de colusión entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.