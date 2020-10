Sylvain Helaine, el hombre más tatuado de Francia que es maestro de primaria

Francia.- "¿Dejarías que este hombre le diera clases a tus hijos?", eso es lo que se preguntan miles de personas de todo el mundo al conocer la historia de Sylvain Helaine, un hombre de origen francés que tiene la mayor parte de su cuerpo cubierto por tatuajes, incluidos ojo y lengua, y además es maestro de primaria. Cabe señalar que anteriormente se desempeñaba como instructor en un jardín de niños, sin embargo, fue despedido porque su apariencia aterrorizaba a sus alumnos, provocándoles hasta pesadillas.

Helaine, también conocido como "el hombre con más tatuajes de Francia" o "Freaky Hoody", como se hace llamar en redes sociales, tiene actualmente 35 años de edad y vive en la ciudad de Paris, Francia, lugar donde se desempeña como maestro, modelo y comediante. En una entrevista confesó él mismo que sus niños se asustan al principio pero en poco tiempo se acostumbran.

Cualquiera podría pensar que la idea de comenzar a tatuarse fue provocada durante los alocados impulsos que se experimentan durante la adolescencia, no obstante, el caso de Freaky Hoody fue diferente, pues su primer tatuaje no se lo hizo hasta que cumplió 27 años y vivía en Londres. Explicó que comenzó con un tatuaje simple y ahora lleva tinta por casi todo el cuerpo como su torso, extremidades, cara, cráneo, palmas de las manos, plantas de los pies, genitales, lengua y hasta las encías.

A pesar de tener tatuajes en lugares inimaginables, Helaine no estaba satisfecho, necesitaba un reto mas grande y ese era tatuarse los ojos, confesó que fue hace dos años cuando tomó la decisión aunque sentía bastante temor de alguna mala consecuencia como el quedar ciego, sin embargo, todo salió bastante bien y ahora sus ojos tornaros de ser color blanco a ser totalmente oscuros.

Nunca dejaré de hacerme tatuajes. Si te encanta, no cuentas el dinero. Un día terminaré completamente cubierto de tinta negra." dijo al medio extranjero The Sun.

Freaky Hoody, comentó que esta convencido de su transformación e incluso seguirá cubriéndose capa tras capa hasta terminar totalmente de color negro. Explicó que mientras esto no dañe su salud el seguirá adelante y sin detenerse.

Cabe mencionar que para realizar esta modificación en su cuerpo, "Freaky Hoody" tuvo que viajar a Suiza ya que en Francia esta práctica está prohibida. Mencionó que para el era de suma importancia pues se sentía "incompleto".

Otro reto al que ha tenido que enfrentarse y no necesariamente por voluntad propia, es a lidiar con la presión social debido a su aspecto y sobre todo por su profesión como maestro. Señaló que a menudo trabaja en escuelas primarias donde todos se sorprenden por su aspecto, sobre todo los padres de los niños.

Cuando los padres no me reconocen, se muestran escépticos porque me verían, un maestro cubierto de tatuajes en el patio de recreo, y es extraño para ellos. A veces, una abuela me ve en el patio de recreo y llama a mi jefe para decirme: 'Oye, ¿quién era ese tipo raro con los niños?'. Pero tan pronto como ven que soy un maestro inteligente, están bien.", dijo a The Sun.