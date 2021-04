Tarjetas de vacunación COVID falsas se están propagando como un virus en EE.UU

Estados Unidos.- Un mercado negro de tarjetas de registro de vacunación falsas está alcanzando proporciones epidémicas en línea en Estados Unidos.

Los estafadores han estado vendiendo imitaciones de las tarjetas de tres por cuatro pulgadas en sitios minoristas como eBay, Etsy y Shopify, así como en los sitios de redes sociales Facebook y TikTok, informó el New York Times esta semana.

Mientras tanto, The Post ha encontrado docenas de guías de bricolaje en línea para imprimir tarjetas de vacunación falsas en casa.

La falsificación se ha disparado en las últimas semanas tras la noticia de que una tarjeta oficial de vacunación pronto podría convertirse en un requisito central para viajar en avión y asistir a eventos.

Y los vendedores y los compradores están infringiendo la ley federal al falsificar los documentos de las vacunas y al reproducir de manera fraudulenta el logotipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que aparece en la esquina superior derecha de cada tarjeta.



Ha surgido un mercado negro de tarjetas de vacunación falsas en sitios minoristas y redes sociales. AFP

Al advertir que los falsificadores corren el riesgo de ser enjuiciados, la Oficina Federal de Investigaciones advierte:

“Si no recibió la vacuna, no compre tarjetas de vacunas falsas, no haga sus propias tarjetas de vacunas y no complete las tarjetas de registro de vacunación en blanco con información."

"Le recomendamos que no publique fotos de su tarjeta de vacuna en los sitios web de las redes sociales", advierte el sitio.

Según Saoud Khalifah, el fundador de Fakespot, que ofrece análisis de datos para ayudar a detectar artículos falsificados en línea, los estafadores también han estado vendiendo sellos de vacunas fraudulentas.