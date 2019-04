Tarre ocupa por primera vez el asiento de Venezuela en la OEA

Ya sentado en la silla de Venezuela reprentando al pueblo democrático de nuestro país. pic.twitter.com/Ix3MFqLj91 — Gustavo Tarre Briceño (@tarrebriceno) 17 de abril de 2019

El enviado de Guaidó ocupa por primera vez el asiento de Venezuela en la OEA Washington, 17 abr (EFE).- Gustavo Tarre, designado por el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se sentó este miércoles por primera vez en el asiento de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), un puesto que le permitirá participar activamente en el organismo mediante el voto. Tarre ocupó el lugar de Venezuela durante una sesión protocolaria del Consejo Permanente de la OEA destinada a recibir al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En su cuenta de Twitter, Tarre, que asumió como embajador designado por el Parlamento venezolano el 10 de abril, publicó una fotografía en la que se le ve sentado en el escaño de Venezuela con el letrero de ese país- negro con letras blancas- y también con una pequeña bandera de la nación venezolana. "Ya sentado en la silla de Venezuela representando al pueblo democrático de nuestro país", aseveró en su mensaje de Twitter. El venezolano, abogado de profesión, se encuentra sentado entre los representantes de Guatemala y Granada y está acompañado de su equipo: María Alexandra Sanglade, nombrada ministra consejera y sentada en una silla tras Tarre, y Rafael Castillo, primer secretario y periodista de profesión. ElConsejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve "aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo". El texto identifica a Tarre como representante de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), presidida por Guaidó, y no menciona a Venezuela; pero los países que avalaron la resolución y la Secretaría General de la OEA lo han interpretado como un reconocimiento para que pueda ejercer como embajador. Los diplomáticos venezolanos fieles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no acudieron a la reunión de hoy miércoles. Sin embargo, esos diplomáticos han defendido que el escaño de Venezuela les pertenece hasta el 27 de abril, momento en el que se consumará la solicitud que hizo su Gobierno hace dos años para salir del organismo. Fuentes diplomáticas dijeron a Efe que la semana próxima se celebrará un Consejo Permanente en el que Tarre se presentará como nuevo embajador de Venezuela y se abordará la situación de crisis que vive el país suramericano.