Taxis de primera en Japón por encima de Uber

Japón.- La llegada de aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Bolt, entre otras, a causado mucha inconformidad por parte de los taxis tradicionales, alegando que se trata de una competencia desleal, sin embargo en Japón ocurre todo lo contrario, ¿Por qué?.

A pesar de que Uber ofrece un buen servicio, usuarios y viajeros aseguran que prefieren tomar un taxi, sostienen que las aplicaciones no ofrecen nada nuevo para ellos.

Cabe mencionar que el servicio de taxi en el país asiático es reconocido en todo el mundo por su excelente calidad, pues cuentan con muchas facilidades para el usuario, ademas de gran comodidad.

Existe también una buena oferta de estos, por lo tanto es fácil tomarlos en cualquier parte de la ciudad, ademas con la llegada de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio los chóferes se están preparando para dominar el idioma ingles y así brindar un mejor servicio a los turistas.

El servicio por aplicación no es malo, sin embargo no ofrece nada nuevo que un taxi tradicional en Japón no tenga, es por eso que los japoneses no le encuentran ningún sentido.