Taxista baña con gasolina a mujer y le prende fuego en Colombia

Colombia.- Una mujer en situación de calle fue agredida la madrugada del lunes cuando un individuo roció con gasolina la parte inferior de su cuerpo mientras dormía y le prendió fuego.

Este repugnante delito ocurrió en la ciudad de Neiva, en la parte central de Colombia. La víctima fue identificada como Diana Patricia Hernández, de 35 años de edad.

La mujer fue trasladada en ambulancia a la Unidad de Urgencias del Hospital Universitario. Del 30% al 36% de su cuerpo presentaba quemaduras de segundo grado, principalmente en las piernas y glúteos.

Al rendir su declaración, la Policía informó que la señora Hernández culpó de este acto al conductor de un taxi, quien desapareció tras cometer la agresión, informó el coronel de la Policía Metropolitana:

Ya hay una entrevista a la persona afectada, ella hace unos señalamientos. No vamos a permitir que esto se dé, incluso con ellos, son seres humanos, tenemos que protegerlos, entender su condición, les pido a todos que no lleguen a esos extremos, es cierto que generan en cierto modo incomodidad pero no podemos llegar al punto máximo de la intolerancia.

Según vecinos, la señora Hernández suele deambular por la zona de hospitales, donde tiene que recurrir a la limosna, a la recolección de residuos inorgánicos, y otros trabajos ocasionales para poder subsistir.

Sin embargo, cuando la mujer indigente fue atacada mientras dormía, esa noche se encontraba en un lugar distinto al de sus lares habituales. A pesar de las fuertes quemaduras que sostuvo, el personal del hospital declaró a medios locales que la mujer se encuentra estable:

A la paciente se le dio manejo inicial con analgesia requerida, tratamiento multidisciplinario, en este momento está en quirófano con trabajo de cirugía plástica, y se encuentra estable.