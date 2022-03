Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters muere a la edad de 50 años

Los Ángeles.- Taylor Hawkins, durante 25 años baterista de Foo Fighters y mejor amigo del líder Dave Grohl, murió durante una gira sudamericana con la banda de rock. Tenía 50 años. Hubo pocos detalles inmediatos sobre cómo murió Hawkins, aunque la banda dijo en un comunicado el viernes que su muerte fue una “pérdida trágica e inoportuna”.

Foo Fighters estaba programado para tocar en un festival en Bogotá, Colombia, el viernes por la noche. El concierto final de Hawkins fue el domingo en otro festival en San Isidro, Argentina. El gobierno municipal de Bogotá emitió un comunicado el sábado que el centro de emergencia de la ciudad había recibido un informe de un paciente con "dolor en el pecho" y envió una ambulancia. También llegó una ambulancia privada, dijo.

Los trabajadores de la salud intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacerlo. Dijo que la causa de la muerte estaba bajo investigación. Vehículos policiales, una ambulancia y fanáticos se reunieron afuera del hotel en el norte de Bogotá donde se cree que se hospedaba Hawkins.

“Era una banda con la que crecí. Esto me deja vacío”, dijo Juan Sebastián Anchique, de 23 años, a The Associated Press mientras lloraba a Hawkins afuera del hotel. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá también expresó sus condolencias en un tuit.

Después de Grohl, Hawkins fue el miembro más reconocible del grupo, apareciendo junto al cantante principal en entrevistas y desempeñando papeles destacados, generalmente cómicos, en los videos memorables de la banda y su reciente película de comedia de terror, "Studio 666".

Hawkins era el baterista de gira de Alanis Morrissette cuando se unió a Foo Fighters en 1997. Tocó en los álbumes más grandes de la banda, incluidos "One by One" y "On Your Honor", y en sencillos exitosos como "My Hero" y "Best of You".

Taylor Hawkins, durante 25 años baterista de Foo Fighters. Foto: AP

En el libro de Grohl de 2021 "The Storyteller", llamó a Hawkins su "hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por el que recibiría una bala". “Desde el primer encuentro, nuestro vínculo fue inmediato y nos hicimos más cercanos cada día, cada canción, cada nota que tocamos juntos”, escribió Grohl. “Estamos absolutamente destinados a serlo, y estoy agradecido de habernos encontrado en esta vida”.

Es la segunda vez que Grohl experimenta la muerte de un compañero de banda cercano. Grohl era el baterista de Nirvana cuando Kurt Cobain murió en 1994. Los tributos se derramaron en las redes sociales para Hawkins el viernes por la noche.

“Dios te bendiga, Taylor Hawkins”, dijo el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, en Twitter junto con una foto de él, Hawkins y el cantante de Jane's Addiction, Perry Ferrell. “Me encantó tu espíritu y tu poder de rock imparable”.

“Qué talento tan increíble, que no necesitaba ser tan amable, generoso y genial, pero de todos modos también era todas esas cosas”, tuiteó Finneas, el hermano, coguionista y productor de Billie Eilish. “El mundo tuvo tanta suerte de tener sus dones para el momento en que los tuvo”.

Nacido Oliver Taylor Hawkins en Fort Worth Texas en 1972, Hawkins se crió en Laguna Beach, California. Tocó en la pequeña banda Sylvia del sur de California antes de conseguir su primer gran concierto como baterista del cantante canadiense Sass Jordan.

Hawkins le dijo a The Associated Press en 2019 que sus primeras influencias en la batería incluían a Stewart Copeland de The Police, Roger Taylor de Queen y Phil Collins, de quien dijo que era “uno de mis bateristas favoritos”. Ya sabes, la gente se olvida de que era un gran baterista y un buen tipo de los años 80 que vestía suéteres, pobre tipo”.

Cuando pasó dos años a mediados de la década de 1990 tocando la batería para Morrissette, se inspiró principalmente en la forma de tocar de Stephen Perkins de Jane's Addiction.

Él y Grohl se conocieron en el backstage de un espectáculo cuando Hawkins todavía estaba con Morrissette. La banda de Grohl tendría una apertura poco después cuando el entonces baterista William Goldsmith se fuera. Grohl llamó a Hawkins, que era un gran fanático de Foo Fighters, y aceptó de inmediato.

Hawkins apareció por primera vez con la banda en el video de 1997 de la canción más popular de Foo Fighters, "Everlong", aunque aún no se había unido al grupo cuando se grabó la canción. Sin embargo, continuaría con versiones épicas cientos de veces como el clímax de los conciertos de Foo Fighters.

En otro punto culminante de los shows en vivo del grupo, Grohl se ponía detrás de la batería y Hawkins tomaba el micrófono para cantar una versión de "Somebody to Love" de Queen. Se puede escuchar a Grohl diciéndole que se calle.

Hawkins también coprotagonizó la película de comedia de terror "Studio 666", estrenada recientemente por Foo Fighters, en la que una fuerza demoníaca en una casa donde se aloja la banda se apodera de Grohl y lo convierte en un asesino. Hawkins y los demás miembros de la banda son asesinados uno por uno. La premisa surgió de su trabajo en su décimo álbum de estudio en una casa en Los Ángeles.

También tocó la batería y cantó para el trío de proyectos paralelos Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Lanzaron un álbum, "Get the Money", en 2006. A Hawkins le sobreviven su esposa Alison y sus tres hijos.