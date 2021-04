Te amamos más que a nada: familia de bebe de dos semanas atropellado

Reino Unido.- Un bebé de tan solo dos semanas de vida lamentablemente murió cuando su carriola fue atropellada por un automóvil el pasado domingo de Pascua y los padres con el corazón hecho pedazos, compartieron la primera fotografía de su querido hijo en Reino Unido.

Ciaran Leigh Morris, nació prematuramente y su tía le dedicó unas conmovedoras palabras: "ni siquiera debería estar aquí", mientras lamenta su muerte.

El bebé murió tras el incidente en Brownhills High Street, West Midlands en el pasado domingo de pascuas.

Sus familiares realizaron un homenaje publicado el día de hoy, los padres de Ciaran dijeron: "Los corazones de mamá y papá siempre dolerán, te amamos más que a nada".

“No pudimos retenerlo por mucho tiempo, pero estamos felices de haber tenido la oportunidad de conocerlo, cuidarlo y llamarlo nuestro hijo", dijeron los padres.

Vuela alto ángel

Los padres se encuentran conmocionados cuando visitaron la escena de un accidente donde murió su hijo y encontraron que otras personas colocaron tributos y ofrendas durante todo el día.

Los padres se agacharon para leer los numerosos mensajes y homenajes, solo 24 horas después de que sucediera la tragedia.

Personas dejaron mensajes, flores y peluches en el lugar donde murió el bebé de dos semanas / Foto: SWNS

Un flujo constante de amigos y familiares habían estado llegando desde después del accidente del 4 de abril para colocar mensajes, flores y ositos de peluches en el lugar que ocurrió el accidente.

El sargento Mark Crozier, de la unidad de investigación de colisiones graves, dijo: "La triste muerte de Ciaran nos dejo a todos entumecidos".

"Tenía sólo dos semanas y su vida había sido arrebatada trágicamente", declaró.

"Ver la pérdida de alguien tan joven es difícil para nosotros como oficiales, pero sabemos que el dolor es aún mayor para la familia de Ciaran", agregó el sargento y dijo que harán todo lo posible para apoyarlos mientras también tratan de esclarecer que sucedió en la colisión.

Le pediría a las personas que respeten a la familia en este momento triste y les permitan la privacidad para llorar

Los simpatizantes también han dejado ramos de flores, peluches, molinos de viento y velas para marcar su tristeza.

De acuerdo con la policía, dijo que un vehículo BMW chocó con otro automóvil antes de impactar contra el cochecito.

El conductor abandonó el lugar, pero un hombre de 34 años fue arrestado en Bloxwich poco después, ya que se encontraba bajo sospecha por la muerte del bebé.

En una ofrenda dice: "Mi hermoso sobrino Ciaran, desde el momento en que mamá me habló de ti, supe que ibas a ser el bebé más amado y perfecto del mundo".

"Las palabras no pueden describir el dolor que sentimos ahora. Estar con mamá y papá durante tu pequeña vida hizo que mi amor por ti fuera tan fuerte. Mi corazón se rompe porque no podemos abrazarnos más. Esto no es un adiós, es hasta que nos volvamos a encontrar, siempre te amaré".