"Te dije que te callaras la boca". Niño confiesa a su maestra que un alumnos abusó de él en el baño y así le responde

Argentina.- La reacción de una maestra de primaria, ha indignado a propios y extraño, luego de que la mamá de un pequeño que fue abusado en el baño de su escuela por niños más grandes que él, anunciara la respuesta que la docente: "Cállate, te dije que te callaras la boca y que no repitas eso".

El incidente al niño de 7 años, quien cursa segundo año, abría ocurrido en el baño de la Escuela de educación Primaria N° 25 "Crucero General Belgrano", del partido de Beris, donde un grupo de niños le bajó el pantalón y abusaron él, confesó el menor a su mamá.

Entre lágrimas, el pequeño le confesó a su mamá lo que "unos chicos más grandes" le habían hecho en el baño de la escuela, también le dijo que le pidió ayuda a su maestra, sin embargo, lejos de ayudarle, la profesora solo le dijo que se callara.

Según lo informado por Crónica, y de acuerdo a los testimonios recabados, el menor solicitó permiso para ir al baño, donde se encontró con el niño de sexto grado que lo atacó.

Tras el abuso, el niño regresó al aula de clases llorando y le confesó a la maestra lo que había ocurrido, le dijo que lo habían lastimado en el baño. Según contó la mamá del niño, cuando su hijo pidió ayuda "la docente le gritó ´Cállate´". "Seño me duele, me bajaron el pantalón", le habría insistido el niño, a lo que esta le habría contestado: "Cállate, te dije que te callaras la boca y que no repitas eso", informó Crónica.

De acuerdo con el diálogo que la madre del menor sostuvo con crónica.com.ar, el martes 26 de octubre el menor "regresó llorando de la escuela, diciendo que no quería ir más, porque le habían pegado en los baños". Según remarcó la mujer, los ataques de los que su hijo era blanco "venían hace un mes", sin embargo, nunca se lo había contado.

Ya al día siguiente, la madre habló con su hijo para saber cómo había pasado todo, cuando el niño primero le confió a su mamá que "le tocaron la cola". A los pocos segundos el menor se quebró y le explicó con detalles y entre lágrimas como ocurrió.

La denuncia se encuentra realizada en la DDI de La Plata. Todos los directivos de la escuela y la docente en cuestión ya fueron separados del cargo, informó Crónica.

Por su parte, la víctima se encuentra con apoyo psicológico y desde entonces no volvió a clase, un espacio del que "disfrutaba mucho ir, antes que pasara todo esto", destacó Victoria.