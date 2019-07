"¡Te equivocaste de pierna!"; cirujano amputa a una mujer por error

Argentina.- Un cirujano le amputó la pierna equivocada a una mujer de 67 años con diabetes, en un sanatorio de Buenos Aires.

Magdalena y su familia tratan de superar el terrible error que la tiene internada en la clínica Ceni De Quilmes.

Una de las hijas de la mujer que fue amputada por el error del cirujano contó los detalles al medio Clarín.

"La operación fue el lunes en la noche. Mi mamá no se dio cuenta porque no ve bien a causa de su diabetes. Lo notó a la mañana siguiente, cuando tuvo la necesidad de levantar la pierna que le habían cortado. Ahí llegué, me di cuenta y bajé a hablar con él mismo médico que me había dicho que la intervención había sido un éxito”, explicó, entre desesperada y sorprendida.

“¡Te equivocaste de pierna! Le grité. Cuando lo cuestiono empieza a sudar, se pone blanco y balbucea. Me dice 'para para'.

Y después sale con que en la operación notaron que estaba necrosado el talón de la pierna que le cortaron", relató Mayra.

La familia, que asegura que ni el médico a cargo de la mujer ni los directivos de la clínica supieron dar explicaciones, comunicó a la Policía lo ocurrido, para que les fuera entregada la historia clínica, y decidió hacer la denuncia en la Fiscalía.



El sanatorio donde ocurrió la mala praxis. Foto: Google Maps.

Demanda por negligencia

Ahora la familia interpuso una denuncia ante la grave negligencia y la fiscal abrió la carpeta por "lesiones culposas".

"Ella estaba internada desde el martes 16 de julio por una infección en el pie derecho, en el cuarto dedo, que era el más comprometido, y se decidió amputar el día miércoles por indicación del cirujano vascular", agregó Mayra.

Pero como la infección siguió avanzando, el domingo le comunicaron que debían amputar la pierna derecha.

Los médicos le amputaron la pierna equivocada a la mujer de 67 años. Foto ilustrativa: Pexels.

El momento en que descubrió el error

"Fueron días duros de dolor y preparación mental para mi madre pero finalmente la operaron. Después salió el traumatólogo a decirnos que la cirugía había salido bien y que ella había tolerado el procedimiento", detalló.

Pero lo peor vino después cuando Mayra se dio cuenta que le habían quitado la pierna equivocada.

"Levanté la sábana y vi que el pie derecho seguía ahí y que la pierna que faltaba era la izquierda".

Mayra detalló que el cirujano que realizó la práctica era el mismo que había amputado el cuarto dedo del pie derecho unos días atrás.

Ahora la paciente, con ayuda de PAMI, fue trasladada en ambulancia de alta complejidad a la Clínica Ceni de Quilmes.