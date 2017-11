"Te llevaré en mi corazón", mamá despide a su hija en face

Uruguay.- La pequeña de 12 años Brissa, desapareció desde el pasado lunes cuando se dirigía a su escuela a las 7:30 am, no llegó se le pasó el camión, ayer fue encontrado su cuerpo, semienterrado en el balneario Las Vegas en Montevideo,Uruguay.

Foto:tomada de facebook Ana Paula Gerez

Ana Paula madre de la menor, compartía día a día imágenes de su hija demostrando el deseo de reencontrarse pronto con ella, y lo hizo pero no como hubiera querido.

"Este ser de luz es mi hija brissa una nlña especial ,que tuvo la mala suerte de cruzar a personas inhumanas y se la llevaron devuelvanla, déjenla volver con su vidia esta aterrada ,desesperada lo siento en mi corazón Dejenla vivir"

Ayer luego de que se supo de su hallazgo publicó una desgarradoras palabras en su cuenta personal de facebook.

"Hoy en pocas horas me toca reencontrarme con mi hija que tanto me llamo ,hoy la tengo en una bolsa, pido a todos que no recuerden a Brissa en su peor momento si en los mejores, los que tuvieron la dicha de conocerla sabrán a que me refiero"

Foto:tomada de facebook Ana Paula Gerez

"Su hermosa sonrisa iluminara mi vida y la de sus hermanos que hoy se sienten incompletos.Dejo vació a su padre que tanto amo que tuvo que estar presente ,mirar a ese animal tan cerca y no poder matarlo con sus propias manos.Tuvo una muerte terrible, inimaginable porque la sentí viva hasta el ultimo instante .pido q retiren todos los lazos negros las publicaciones de odio , todo y cada cosa que quieran expresar ,Pido respeto por un inocente que se fue dejando un ausencia gigante .con una familia que la amo y va a seguir amando.retiren sus publicaciones que no esta ,ya la encontré"

Así mismo manifestó a todos que este sería desde ahora el peor día de su vida, pidió fuerzas para ella y sus hermanos que aún la esperaban y pedía comprensión a los que se comunicaban con ella que debido a la situación comprendieran que no pudiera contestarles.

Foto:tomada de facebook Ana Paula Gerez

Una enternecedora foto de mamá e hija con unas palabras para su fallecida hija donde le demuestra su sentir en ese triste día, publicó.

"Te llevara siempre en mi corazón ,con esa sonrisa enorme iluminaste mi vida .Hoy se va a un lugar especial esa luz Que te amo te lo dije siempre y te lo hice sentir se que pediste por mi, aca estoy y no quiero dejarte ir me niego a creer que nos dejaste te amo hija"

Luego de escribir el mensaje, la mamá de Brissa puso un mensaje: "No me importa lo que diga la justicia si paga no paga después; hoy no esta Brissa y no volverá".

"pido que retiren todos los lazos negros las publicaciones de odio, todo y cada cosa que quieran expresar"

Piden prisión a sospechoso por asesinato de niña de 12 años

Montevideo.- La Fiscalía uruguaya pidió ayer seis meses de prisión preventiva para el presunto autor del secuestro y asesinato de una niña de 12 años, que apareció ayer muerta tras permanecer desaparecida desde el pasado lunes.

Un hombre de 40 años, sospechoso del crimen, está detenido y es indagado por la Justicia.

El fiscal Juan Gómez, encargado de formalizar la acusación, basó su petición en un registro audiovisual en el que se ve al sospechoso -detenido desde este miércoles- introduciendo a la menor en un auto, así como en unas manchas de sangre encontradas en el maletero de ese vehículo, informaron medios locales.

Fiscal Juan GómezFoto:EFE

El acusado, que tiene antecedentes penales por abuso a menores, sostiene que es inocente.

El pasado lunes a las 07.30 hora local (10.30 GMT) la niña salió de su casa del barrio Villa Española de Montevideo rumbo a su liceo, al que nunca llegó.

Las autoridades uruguayas encontraron hoy el cuerpo de la niña en el balneario Las Vegas de Canelones, limítrofe con Montevideo, semienterrado y atado, dijo Gómez en la formalización de la acusación, según recogieron los medios.

Imágenes de un local comercial por donde pasó la niña captaron a un auto pasar lentamente por el mismo lugar donde Brissa González solía esperar el ómnibus.

El conductor de ese auto es la persona que la Policía detuvo este miércoles y que es acusada como principal sospechoso del crimen.

Imagen ilustrativa

El trágico hecho se sumó a la conmoción que vive el país de 3,4 millones de habitantes, conocido por su vida pacífica, porque diez días atrás se produjo uno de características similares.

Entonces, un hombre de 28 años raptó, violó y asesinó a una niña de 9 años en el norteño departamento de Rivera, a unos 500 km al norte de Montevideo y fronterizo con Brasil. El ahora procesado como responsable del hecho (acusado y en prisión preventiva), era vecino de la niña.

La pequeña salió de su casa el día de su cumpleaños a buscar a su hermano pequeño que se había alejado del domicilio materno, y en ese momento fue raptada y violada.

Foto temática del hecho

La indignación por los dos crímenes es generalizada en un país que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), registró 22 homicidios de menores de 18 años en 2016.