Técnico de cable es acusado por dar un abrazo de oso a anciana

Colorado.- Un técnico de cable fue arrestado a principios de este mes luego de que supuestamente abrazó a una mujer de Colorado luego de hacer un trabajo para ella en su casa, dijo la policía.

Karen Loest dijo que David Novinski le dio un "abrazo de oso" después de que él había hecho un trabajo de reparación en su casa en el condado de Elbert.

Loest, de 70 años, le dijo a un medio local el jueves que la reparación comenzó como una rutina, pero las cosas salieron mal cuando llegó el momento de irse.

"Me acerqué para verlo, y él se dio la vuelta y me abrazó", dijo Loest a la estación, agregando que ella estaba aterrorizada. "En ese momento, no sabía si iba a ser violada ... arrojada al piso", dijo.

"Me tiene atrapado, mis brazos y mi pecho, y me dolió". Novinski esperó un momento antes de disculparse y se fue, le dijo a FOX31.

Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestra comunidad. Estamos investigando las acusaciones con respecto a esta persona que es un empleado de un tercero independiente y no de nuestra compañía, dijo John Hall.

Novinski fue arrestado el 7 de abril y ingresado en la cárcel del condado de Elbert. Se enfrenta a cargos de entrada ilegal en primer grado y lesiones corporales negligentes a una persona en riesgo, informó la estación, citando documentos de la corte.