Teje red política Luz del Mundo 

Ciudad de México, México .-La Luz del Mundo tiene toda una historia de relaciones con el poder político. No obstante, sus vínculos visibles más recientes quedaron evidenciados con el concierto en el Palacio de Bellas Artes para el líder de la Iglesia, Naasón Joaquín García, y la entrega de reconocimientos por parte de legisladores al autodenominado "Apóstol de Jesucristo".



El senador del Partido Verde Ecologista de México, Rogelio Israel Zamora Guzmán, gestionó el polémico evento al cual asistieron como invitados el presidente del Senado, el morenista Martí Batres, y el diputado federal del mismo partido, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro.

Zamora Guzmán es hijo de Rogelio Zamora Barradas, seguidor de la Iglesia y ex diputado federal, quien, según reportes, llegó a ese cargo impulsado por una organización de colonos que en su momento fue identificada como brazo político del sector popular (CNOP) del PRI en Guadalajara."Se ha iniciado un proceso jurisdiccional en contra de una persona que ha demostrado con hechos su respeto a las leyes de todos los países y de sus autoridades", afirmó el senador el pasado miércoles, con motivo de la detención de Naasón en Estados Unidos por delitos sexuales."Respeto la ley y por ello respeto el principio de presunción de inocencia".

Otro fiel seguidor de La Luz del Mundo en el Congreso de la Unión es el diputado independiente, Emmanuel Reyes Carmona, quien no sólo asistió a la celebración en Bellas Artes, sino que impulsó -e incluso pagó- el reconocimiento que 35 legisladores le entregaron a Naasón el mes pasado.



El ex perredista presume en redes sociales una fotografía en un templo de la iglesia, junto con el senador Zamora Guzmán y líderes de la Iglesia como Silem García, vocero de la congregación.



"Soy testigo fiel que el liderazgo que ha desarrollado (Naasón) al frente de la Iglesia La Luz del Mundo siempre ha sido apegada a los cánones legales, pues siempre ha sido un fiel promotor de los valores familiares, de la superación personal y de su enseñanza", declaró.



En mayo, otro reconocimiento le fue entregado a Naasón por diputados federales de Jalisco, a iniciativa de la legisladora de Movimiento Ciudadano y también integrante de la Iglesia, Kehila Ku, quien declaró que no hay motivo para quitárselo, pues su labor social está probada.



En Puebla, el Alcalde de Amozoc, integrante de la Iglesia, Mario de la Rosa Romero, calificó de intachable a Naasón. El funcionario, quien llegó bajo la fórmula Morena-PT-PES, ha sido acusado de incluir en la nómina del Ayuntamiento a seguidores de La Luz del Mundo.



Desde sus inicios, esta asociación religiosa ha tejido redes políticas, principalmente en Jalisco, donde tiene su sede e inició su expansión. Lo mismo se ha relacionado con Presidentes Municipales y legisladores, que con Gobernadores.



Por ejemplo, en la década de los 50, con el apoyo del PRI, esta Iglesia que presume tener 2 millones de seguidores en México y 5 millones en todo el mundo, pudo hacerse de 14 hectáreas al oriente de Guadalajara y creó la Colonia Hermosa Provincia, donde tiene su sede y templo más importante.



La cercanía de Aarón Joaquín, fundador de la Iglesia, y de su hijo, Samuel Joaquín, con la clase política le abrió la puerta de los Ayuntamientos y del Congreso estatal a integrantes de la La Luz del Mundo.



Actualmente, en el Congreso del estado de Jalisco cuentan con Jonadab Martínez, postulado por Movimiento Ciudadano, y en el Ayuntamiento de Guadalajara tienen una posición con la regidora Rocío Aguilar.



El actual Gobernador, por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, ha asistido a eventos de La Luz del Mundo e incluso en mayo del año pasado felicitó a Naasón por su cumpleaños.



"Le deseo un feliz cumpleaños a mi amigo Naasón Joaquín, que vengan muchos más llenos de dicha. Fuerte abrazo", le escribió Alfaro en Twitter el 7 de mayo de 2018.



Su poder es tal, que los Mandatarios de Jalisco han desfilado por el evento religioso más importante de esta Iglesia: la Santa Convocación. Han acudido desde priistas como Guillermo Cosío Vidaurri y Aristóteles Sandoval, hasta panistas, como Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.



Otros políticos que han asistido a eventos de esta Iglesia son el Mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco"; el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, y la ex Primera Dama y ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala.



Así como el ex Gobernador priista de Veracruz -actualmente preso-, Javier Duarte, y el diputado federal y ex candidato a la gubernatura del mismo estado, Héctor Yunes Landa.



"Es una persona muy comprometida con su iglesia, además de un hombre espiritual, enormemente espiritual", opinó "El Bronco" sobre Nassón en agosto de 2015, al asistir a un evento de La Luz del Mundo.



"Es un evento muy importante, tener aquí, la presencia en Colima del apóstol Naasón, de la Luz del Mundo. Es una comunidad muy importante, es una comunidad reconocida, es una comunidad registrada y por lo tanto yo agradezco mucho que me permitan estar aquí", declaró Peralta en un evento de la Iglesia en 2017.



Además, La Luz del Mundo se ha visto como una forma de obtener votos, tan es así que en cada proceso electoral es obligado que los aspirantes a un puesto de elección popular pongan en su agenda una visita a la colonia donde viven los integrantes de la Iglesia, La Hermosa Provincia.



Incluso, en festejos cívicos, como el Grito de Independencia, representantes de los Gobiernos acuden a la Iglesia a dar el grito.



Sin embargo, hoy, la Luz del Mundo vive el eclipse más fuerte de su existencia.