Temen contagio de enfermedad del ciervo "zombi" a humanos

Estados Unidos.-La enfermedad mortal del ciervo "zombi" puede afectar a los humanos, y ser contagiada a través del consumo de carne de animales infectados con caquexia crónica (CWD), padecimiento neurológico que daña a los ciervos, alces y uapitíes silvestres.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informó que se han reportado en 24 estados de territorio estadounidense y dos provincias de Canadá la presencia de esta afección, que provoca en los animales la pérdida de peso y los hace caminar en patrones repetitivos, que hasta pierden el miedo a los humanos.

La enfermedad neurológica provoca que los animales pierdan peso y caminan con patrones repetitivos hasta morir. | Pxhere

De acuerdo a la publicación de The New York Post, la enfermedad del ciervo "zombi" fue identificada en 1960, cuando se descubripo a un ciervo en Colorado que presentaba la caquexía crónica, que de acuerdo a lo señalado, se propaga lentamente hacia otros estados.

En enero de 2019, ya cuentan con un registró de casos en 251 condados. La enfermedad también ha sido reportada en otros países, como Noruega, Finlandia y Corea del Sur.

Es importante mencionar que la enfermedad no ha sido encontrada en humanos, pero los especialistas se encuentran preocupados por la peligrosidad del padecimiento, que pude ser contagiado a las personas por el consumo de carne contaminada.

Los expertos de la Universidad de Minnesota piden que la caquexia crónica sea tratada como un problema de salud pública; aunque el investigador Michael Osterholm afirmó que resulta probable que en los próximos años se documente caquexia crónica en los humanos.

La enfermedad del ciervo "zombi" es comparada con la encefalopatía espongiforme bovina (o enfermedad de las vacas locas), que este mal se pensaba que nunca iba a extenderse a las personas.

Los animales enfermos pueden transmitir la enfermedad a través de fluidos corporales, heces, saliva, sangre o la orina, y probablemente permanece en el ambiente por mucho tiempo.

The New York Post asegura que no existe vacuna o tratamiento contra el mal, y sus síntomas tardan hasta un año en aparecer.