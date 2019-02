Tendrán que comprobar con facturas para seguir recibiendo pensión alimenticia

COSTA RICA.- Madres o padres tendran que mostrar fracturas para seguir recibiendo pensión alimenticia.

En Costa Rica se discute una ley que obligaría a padres de menores de edad a facturar sus compras para demostrar que la pensión emplea exclusivamente hacia la manutención de los menores de edad, así lo informó Noticieros Televisa.

Esta ley busca prevenir que los recursos se utilizen e manera incorrecta y así las facturas servirán como comprobantes de acreditación del uso eficiente de gastos de los menores.

El diputado, Harllan Hoepelman Páez, presidente de la Comisión de la Niñez y Juventud propuso esta iniciativa.

"Hemos encontrado tetimonios de padres que dicen: he dado mi dinero, he pagado la pensión y llego a ver a mis hijos y los veo mal cuidados, mal alimentados; más bien si sequejan ante el otro cónyugue se viene una denuncia de apartarse, de no dejarlo ni llegar a la casa y todoeso va en detrimento del menor de edad"

Cabe resaltar que en caso de que la ley sea aprobada, Costa Rica sería el primer país de Latinoamérica en solicitar al progenitor la rendición de cuentas.