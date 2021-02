"Tengo miedo amiga": Úrsula denunció a su expareja policía y fue asesinada de al menos 10 puñaladas

Buenos Aires.- Durante las últimas horas las amigas de Úrsula Bahillo, de 18 años, publicaron algunos mensajes de la joven argentina asesinada este lunes por su exnovio policía Matías Ezequiel Martínez (25), y entre ellos ella les dijo "Tengo miedo amiga". El caso conmocionó a la ciudad bonaerense de Rojas y las autoridades detuvieron al agresor.

"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, escribió en Twitter una de sus amigas (@MiliiAlmiron).

En su mensaje, además, compartió una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con Úrsula, en ella le reveló que era víctima de violencia de género y que estaba amenazada por el policía.

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", le dijo Úrsula a su amiga.

También se puede leer que "sí, amiga. 7 meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más pic.twitter.com/mWtrIBqr6z — M (@MiliiAlmiron) February 9, 2021

En otro mensaje, la amiga de la víctima respondió el siguiente Tuit: "No le quisieron tomar la denuncia porque era fin de semana y los findes no trabajan, no hicieron nada cuando violó la orden de restricción y la acoso en el Cristo, había testigos, pidió ayuda cambiando su user de las redes sociales pero eso no le alcanzó a la policía. Vergüenza".

Dijo que "los testigos somos mi novio y yo que fuimos a declarar anoche y no hicieron nada cuando tendrían que haberlo metido preso por violar la orden y hoy Úrsula está muerta. Ojalá se haga justicia rompan todo".

Los hechos

Según el reporte, las autoridades hallaron el cuerpo de Úrsula al rededor de las 20:30 entre unos pastizales en un campo ubicado en paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas. El hombre también estaba en el lugar, pero adentro de su vehículo marca Peugeot 307 y fue detenido. Sin embargo, fue internado debido a que se autolesionó.

El cuerpo de la víctima tenía al menos 10 apuñaladas.

Las autoridades encontraron en el vehículo una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas, indicó Télam.

Matías Ezequiel Martínez fue acusado de "homicidio calificado por violencia de género" (femicidio).

La madre de la joven, Patricia, dijo a Canal 13 que ella y su esposo se enteraron de que su hija era víctima de violencia de género el pasado 9 de enero, cuando unos amigos se acercaron y les contaron todo.

"Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia", relató, pero el policía el 1 de febrero violó la perimetral que le habían impuesto.

Tras ocurrir eso, Patricia fue otra vez a la comisaria, en donde los agentes desestimaron la denuncia.

"Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran", denunció que "hay varias mujeres más golpeadas por este policía", y además aseguró que el hombre está imputado.

Según declaró, el hombre tiene una causa por "violar a una nena discapacitada que hoy tiene catorce años".

Las autoridades llegaron a la escena del crimen luego de que un tío del agresor llamara al 911. El policía lo había llamado y le dijo que "se había mandado una cagada".

El caso causó conmoción en el país sudamericano y decenas de personas de la ciudad de Rojas salieron a exigir justicia.

En redes sociales también piden justicia:

Publicación de la legisladora por el frente de Todos, Ofelia Fernández.

Con información de Télam.