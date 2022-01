"Tengo muchas ganas de fastidiarlos": Emmanuel Macron lanza advertencia a antivacunas en Francia

"Lo que está claro es que se ha entendido lo que quería decir", dijo en defensa de Macron el ex primer ministro Édouard Philippe ante la cadena France 2.

" No le corresponde al presidente de la República separar a los franceses en buenos y malos . Hay que aceptarlos como son, dirigirlos y unirlos sin insultarlos", dijo la representante del partido Los Republicanos en el canal CNews.

La aspirante conservadora Valérie Précesse, que según los sondeos tiene buenas posibilidades de alcanzar la presidencia, acusó a Macron de mostrar "una total falta de empatía" hacia los no vacunados.

Se trata de la segunda cancelación consecutiva en dos días, en una sesión marcada por gritos y abucheos en la Asamblea francesa, lo que no parece impedir la aplicación de las duras medidas a partir del 15 de enero , pero sí refleja la división política en Francia a tres meses de las elecciones presidenciales.

El presidente francés no dudó en acusar a los no vacunados de intentar "socavar la solidez de una nación", además de reprocharles su "falta de moral" e "irresponsabilidad".

Con la aprobación del pasaporte de vacunación , alrededor de 5 millones de personas que no se han vacunado en Francia se verán impedidas a acceder a lugares de ocio y comercios.

"Así que tenemos que decirles, a partir del 15 de enero, que ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine ", advirtió.

Macron dijo que no piensa encarcelar a quienes no se vacunen o forzar a las personas a hacerlo, pero a partir del 15 de enero de 2022 impedirá su acceso a establecimientos.

Leer más: Arrestan a hombre que era buscado desde hace 20 años por no usar cubrebocas

"Yo no estoy para enfadar a los franceses (...) pero a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos, y lo vamos a seguir haciendo hasta el final ", dijo el presidente de Francia .

Las declaraciones de Macron al diario Le Parisien desataron polémica por su uso del coloquial verbo " emmerder ", que en español se traduce como "fastidiar" o "joder" , con lo que el mandatario dejó clara su postura hacia los no vacunados contra Covid-19 .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.