"Tengo un año sin ver a mi hijo": médico explota contra manifestantes por bloquear paso de ambulancia

Argentina.- El pasado jueves, profesionales de la salud, llevaron a cabo, en diferentes puntos de la provincia de Neuquén, en Argentina, cortes de ruta como protesta. Fue en la comunidad de Arroyito, donde se vivió más tensión, debido a que turistas realizaron un "contrapiquete", obstruyendo el paso de ambulancias.

Uno de los médicos que se encontraba abordo del vehículo de emergencias médicas, harto de la situación, arremetió contra los turistas, generando una reacción que en poco tiempo se viralizaría en medios de comunicación y redes sociales.

"Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre. ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por esta mierda. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes", exclamada el profesional.