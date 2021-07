"Tenía que hacer cosas que me dolían", mujer vende a su hijo de 3 años para que abusaran de él

Japón.- Un niño de tres años vivió un infierno, su madre lo vendió a un hombre para que abusara sexualmente de él, a pesar de su corta edad el pequeño relató los abusos a los que era sometido, esto en Japón.

El hecho sucedió en la Osaka, Japón, la policía de ese lugar detuvo a una mujer de 28 años de edad en la ciudad de Sumiyoshi-ku por estar bajo sospecha de haber vendido a su hijo de tres años a un amigo de ella para que abusara de él en diferentes ocasiones.

De acuerdo a las investigaciones de la policía japonesa, los hechos sucedieron desde el mes de octubre del 2020 hasta abril del 2021.

Leer más: Charlotte estaba embarazada cuando murió, dio a luz cuando estaba enterrada

El niño de tres años le contó a las autoridades los abusos a los que era sometido por parte del amigo de su mamá, el cual se enojaba y le pegaba si el menor se negaba al abuso sexual.

A pesar de su corta edad, el niño contó que el hombre lo obligaba hacer cosas que le dolían y que no le gustaban.

Cuando el amigo de mamá venía tenía que hacer cosas que me dolían... Se enoja si no quiero y me pega", contó el menor de tres años.