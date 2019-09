Tercer muerte en EU relacionada con cigarrillo electrónico

Washington.- Una tercera persona que usaba cigarrillos electrónicos murió en Estados Unidos, informaron el viernes las autoridades sanitarias del estado de Indiana.

Centenares de vapeadores, incluidos los que usan recargas de marihuana vendida en el mercado negro, han sufrido graves enfermedades pulmonares en todo el país y han tenido que ser ingresados en hospitales.

La primera muerte relacionada con el uso de los cigarrillos electronicos, fue en Illinois, donde una persona falleció por problemas respiratorios graves tras haber consumido cigarrillos electrónicos.

En EU se habían detectado mas de 200 casos de enfermedades respiratoria graves, similares a las causadas por vapeado.

Los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) señalaron que todavía no se ha establecido la causa concreta de esa muerte, pero que muchos de los casos detectados de pacientes respiratorios graves habían consumido productos que contenían tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana.

La primera muerte relacionada con los cigarrillos electrónicos fue en IllinoisFoto: Pixabay

Asimismo, una investigación reciente muestra que vapear rigidiza y endurece sus vasos sanguíneos de inmediato.

El pequeño estudio con adultos jóvenes descubrió que incluso los cigarrillos electrónicos sin nicotina provocaban una reducción breve en la función de los vasos sanguíneos.

Las consecuencias a largo plazo no están claras. Pero los investigadores apuntaron que los hallazgos amplían las evidencias de que los cigarrillos electrónicos no son benignos, y no solo porque contengan nicotina. El líquido usado en los dispositivos también parece ser nocivo.