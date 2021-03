Testigo describe como George Floyd moría lentamente "como un pez en una bolsa"

Minnepolis.- Un hombre que estaba entre los espectadores que gritaban a un oficial de policía de Minneapolis que se bajara de George Floyd en mayo pasado debía continuar testificando el martes, un día después de que describió haber visto a Floyd luchar por respirar y sus ojos girando hacia su cabeza, diciendo vio a Floyd "desaparecer lentamente ... como un pez en una bolsa".

Donald Williams, un exluchador que dijo haber sido entrenado en artes marciales mixtas, incluyendo estrangulamientos, testificó el lunes que pensaba que Derek Chauvin usó un movimiento de vibración varias veces para aumentar la presión sobre Floyd. Dijo que le gritó al oficial que estaba cortando el suministro de sangre a Floyd.

Williams recordó que la voz de Floyd se hizo más gruesa a medida que su respiración se hacía más trabajosa y, finalmente, dejó de moverse.

A partir de ahí, quedó sin vida, dijo Williams. No se movía, no hablaba, no tenía vida en él, ya no en los movimientos de su cuerpo