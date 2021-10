Texas advierte a la Corte Suprema sobre aceptar demanda de Joe Biden contra la ley de aborto

Texas.- Texas advirtió a la Corte Suprema de Estados Unidos, que de aceptar la demanda de la administración de Joe Biden contra el estados por la ley antiaborto, también debería considerar dar por terminado el fallo Roe vs. Wade, según un documento enviado el jueves por la justicia texana al máximo tribunal.

"Si el Tribunal opta por conceder su petición (del gobierno federal por frenar la ley texana), también debe considerar si invalida Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), y Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v.Casey, 505 U.S. 833 (1992)”, dice el pedido publicado por la Corte Suprema y firmado por Ken Paxton, procurador general de Texas.

Texas instó el jueves a la Corte Suprema a dejar en vigor su ley que prohíbe la mayoría de los abortos y les dijo a los jueces que no hay razón para apresurarse en el caso.

El estado presentó su respuesta el jueves al llamado de la administración Biden al tribunal superior para bloquear la ley, el freno al aborto más restrictivo en la nación, y dictaminar de manera concluyente este término sobre la constitucionalidad de la medida.

La intervención del tribunal en esta etapa temprana, antes de que un tribunal federal de apelaciones se pronuncie sobre la ley, sería muy inusual pero no sin precedentes.

En su presentación ante el tribunal, Texas defendió una orden de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que permitió que la ley del aborto volviera a entrar en vigor después de que un juez de primera instancia la suspendiera.

“En resumen, lejos de ser demostrablemente equivocada, la conclusión del Quinto Circuito de que es probable que prevalezca Texas fue totalmente correcta”, escribió el estado.

La administración Biden sostiene que la ley es "claramente inconstitucional" porque prohíbe los abortos aproximadamente a las seis semanas, mucho antes de que un feto pueda sobrevivir fuera del útero. Las principales sentencias sobre abortos de la Corte Suprema dejan en claro que los estados pueden regular pero no prohibir los abortos antes del punto de viabilidad fetal.

Pero la ley de Texas se redactó para evadir la revisión anticipada de la corte federal y, aparte de un período de 48 horas a principios de octubre , el esfuerzo ha tenido éxito.

Las clínicas han dicho que los abortos se han reducido en aproximadamente un 80% desde que la ley entró en vigencia el mes pasado, y las mujeres en Texas han acudido en masa a clínicas en otros estados para obtener abortos.

Texas también se opone al llamado de la administración Biden para que la corte adopte la ley del aborto y se pronuncie sobre su constitucionalidad, a pesar de que el Quinto Circuito aún no lo ha hecho.

Pero el estado dijo que si el tribunal está de acuerdo con la solicitud de la administración Biden, también debería considerar si anular los fallos de los tribunales superiores que se remontan a casi 50 años que garantizan el derecho al aborto.

El tribunal ya tiene el tema en su agenda en un caso de Mississippi que se discutirá el 1 de diciembre.