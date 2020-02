The Strokes canta una canción burlándose de policías en la grada

Nueva York.- La banda de rock The Strokes se burló de un oficial de policía con su himno anti-policía "New York City Cops" mientras el agente de la ley y la seguridad del evento confrontaban a los fanáticos que subían al escenario durante su actuación en un mitin de Bernie Sanders en New Hampshire.

El cantante principal Julian Casablancas invitó a multitudes en el Whittemore Center Arena de la Universidad de New Hampshire a unirse a la banda en el escenario durante su última canción el lunes por la noche.

Suban al escenario, todos ustedes. ¡Vamos, déjalos!, gritó Casablancas, según las imágenes del evento.

Pero a medida que los fanáticos y simpatizantes del senador de Vermont subieron y comenzaron a tocar en el escenario, aparece un policía uniformado en New Hampshire.

AP

En un momento, un oficial aparentemente trató de llamar la atención de Casablancas, mientras el cantante gritaba el coro, que dice:

Policías de la ciudad de Nueva York, no son demasiado inteligentes, y lo ignoraron, riéndose.

La representante de la universidad, Erika Mantz, confirmó a The Post en un comunicado: “La seguridad del contrato le pidió a la policía que ayudara a controlar el acceso de la multitud al escenario y a los artistas. No hubo más incidentes ".

Varias personas en las redes sociales elogiaron el desempeño y el consiguiente rechazo de la policía.

#MÚSICA The Strokes tocando "New York City Cops" en un mitin de Bernie Sanders mientras la policía trataba de bajar del escenario a los fans. pic.twitter.com/rDgEjkJ40q — Portal MX (@PortalMX_) February 11, 2020

Más de 7.500 personas acudieron al evento, que incluyó discursos de la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y la actriz, y la candidata a gobernador fallida de Nueva York Cynthia Nixon.

Ni la marca de Strokes Cult Records, ni la campaña de Sanders respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La banda con sede en Manhattan sacó la canción de su álbum debut de 2001 "Is This It", debido a los ataques del 11 de septiembre, y fue lanzada en una fecha posterior.