"Tienen cero": Profesor de Ecuador agrede verbalmente a una estudiante durante clase virtual

Quito.- Esta semana cientos de usuarios en las redes sociales compartieron indignados un video que muestra cuando un profesor de Ecuador agrede verbalmente a una estudiante durante una clase virtual de medicina. La universidad se enteró de lo sucedido y el atacante renunció.

De acuerdo con las imágenes, dos alumnas de la Universidad Central del Ecuador y el profesor José Augusto Durán Chávez se encontraban conectados para una exposición sobre farmacología, pero al darse cuenta que no se presentó otra integrante del grupo, el doctor pide una explicación: "¿por qué diablos no me avisa?".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una de las jóvenes le dice que esa persona no cumplió con el trabajo y trata de explicar más sobre el asunto, sin embargo, el profesor pierde el control y la interrumpe en voz alta varias veces.

"Bájeme la voz, cuidado como habla conmigo. Me dijo que ya estábamos distribuidos", dijo el hombre pese a que la estudiante no estaba gritando. El ataque verbal siguió por otros segundos, en el que se puede también escuchar que el hombre dice "bájeme la voz, carajo", "malcriada", "una majadera".

Por último, el hombre les dice a las estudiantes que "tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada".

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

El 13 de enero, la Universidad Central del Ecuador lamentó en un comunicado la conducta del docente e informaron que las estudiantes fueron reasignados a otro profesor, y que el rector ha dispuesto que se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente por la grave falta.

Además, ofrecieron ayuda psicológica y asesoría legal a los afectados.

Comunicado de la Universidad Central del Ecuador.

Leer más: Profesor es despedido tras burlarse de alumno con síndrome de Asperger

Pero, el profesor justificó su agresión y presentó la "renuncia irrevocable al cargo" en redes sociales.

En el comunicado enumera las razones de su comportamiento e indicó que el problema inició con una mentira, por lo que pidió reproducir el video desde el principió.